Primer rugido en las Mayores: Brandon Valenzuela conecta su primer cuadrangular con los Blue Jays

Hay turnos que no se repiten. No por la mecánica, ni por el rival, ni por la cuenta. Se vuelven únicos por lo que representan. El de Brandon Valenzuela en la cuarta entrada tuvo ese peso.

En el MLB, donde cada turno se mide en resultados, el catcher mexicano encontró algo más que una conexión sólida. Encontró un lugar en la memoria. Un swing que cambia el marcador y la narrativa

Los Twins tenían ventaja 4-3 en la parte baja del cuarto rollo. Había corredor en primera, Andrés Giménez.

En lo alto de la loma, Simeon Woods Richardson buscaba sostener la ventaja.

Valenzuela no extendió el turno. No especuló. Hizo contacto. La pelota tomó dirección hacia el jardín derecho del Rogers Centre y cruzó el límite. Jonrón. Dos carreras. Vuelta completa.

Toronto pasó al frente 5-4.

Brandon Valenzuela está en sustitución de Alejandro Kirk quien estará fuera seis semanas. Getty Images via AFP

Fue su primer cuadrangular en Grandes Ligas. El pelotero nacido en México número 153 en llegar al mejor beisbol del mundo y una lista que sigue creciendo

El batazo no solo modificó el marcador. También amplió una lista. Valenzuela se convirtió en el mexicano 153 en alcanzar la MLB. Ahora también forma parte del grupo que ha conectado al menos un jonrón en el mejor beisbol del mundo.

Nacido en Hermosillo, Sonora, llegó a este punto tras un proceso sostenido. En 2025 registró promedio de .224, con 16 cuadrangulares y 58 impulsadas entre sucursales de Padres y Blue Jays, organización que lo adquirió a mitad de temporada.

El debut en Grandes Ligas ocurrió el domingo de la semana pasada, en una serie ante White Sox en Chicago. Su primer imparable llegó pronto. El jonrón no tardó demasiado. La oportunidad que abrió la puerta