El primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2027

El Guadalajara ha mantenido una gran gestión en cuanto a la plantilla desde la llegada de Gabriel Milito y a pesar de que el torneo aún no acaba, las Chivas ya tienen amarrado a su primer refuerzo para el Clausura 2027.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto rojiblanco ya está negociando con Xolos para comprar de manera definitiva a Jesús Hernández de cara al siguiente torneo.

Hernández es un delantero que actualmente está a préstamo con el Tapatío. El Tijuana es dueño de su carta y la directiva lo ve como un buen prospecto, por lo que ya están empezando las pláticas para poder comprarlo.

Jesús Hernández, el delantero que Chivas quiere comprar para el Clausura 2027 MEXSPORT

En el Apertura 2026, Jesús ha sido convocado a 15 de 16 partidos con el primer equipo de Chivas. Vio sus primeros minutos como rojiblanco ante Tigres en la jornada 12, disputando 5 minutos.

¿Quién es Jesús Hernández? La joya que Chivas quiere comprar

Jesús Hernández Moreno es un delantero de 22 años que se formó en las fuerzas básicas de Gallos Blancos, donde debutó en Primera División en 2021.

En 2023 emigró a España para jugar en el Elche Ilicitano (filial del Elche), donde dejó buenas sensaciones con alrededor de 27 partidos y 10 goles en Tercera Federación, además de entrenar con el primer equipo.

De regreso a México pasó por Club Tijuana (dueño actual de su carta) y Dorados de Sinaloa antes de llegar en enero de 2026 al Tapatío, filial rojiblanca en la Liga de Expansión MX, en calidad de préstamo.

Es un centrodelantero clásico de área: fuerte físicamente (1.84 m), con buen juego aéreo, movilidad, capacidad para atacar espacios, esfuerzo constante y olfato goleador. En 2021 The Guardian lo incluyó entre los 60 mejores prospectos mundiales de su generación y lo comparó con Oribe Peralta.

En el Tapatío ha disputado 22 partidos y ha marcado 5 goles (2 en el Clausura 2026 en 15 encuentros y 3 en el Apertura 2026 en 7 partidos), cifras que lo han consolidado como una de las principales referencias ofensivas del filial.

Ese rendimiento le abrió la puerta al primer equipo de Chivas bajo las órdenes de Gabriel Milito: en el Apertura 2026 ha jugado 3 partidos de Liga MX (Tigres, Necaxa y Monterrey), todos como suplente y sin anotar, sumando apenas unos 50 minutos.