Con Anwar Ben Rhouma, Chivas tiene a su nuevo Armando González

Desde la partida de Armando González, el Guadalajara ha carecido de goles, sin embargo, parece que pronto pudiera emerger un nuevo goleador rojiblanco: Anwar Ben Rhouma.

Anwar estuvo en boca de todos en los últimos días, no por su gran cuota goleadora, sino porque decidió representar a la Selección de Túnez de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y aunque aún no se hace presente con el primer equipo de Chivas, para el entrenador que lo debutó en la máxima categoría Robert Dante Siboldi, es cuestión de tiempo para que Ben Rhouma retome el espíritu goleador de la ‘Hormiga’.

Anwar Ben Rhouma, jugador de Chivas, acepta el llamado de la Selección Sub-23 de Túnez Instagram

“Anwar Ben Rhouma tiene un parecido con la Hormiga”: Siboldi

En entrevista para Excélsior, Robert Dante Siboldi, el entrenador que debutó a Anwar Ben Rhouma en la Liga MX, habló acerca de lo qué pasó aquel julio de 2025 cuando le dio sus primeros minutos en Primera.

Es aguerrido, le gusta presionar y le gusta ir sobre el rival para quitar la pelota, para poder recuperar la pelota. En la recuperación, ayuda mucho al equipo y yo creo que es un muchacho que tiene mucho carácter, tiene mucha determinación”, afirmó.

Para Siboldi, Anwar es un goleador nato, con grandes cualidades y aunque aún es temprano para compararlo, ve que tiene grandes similitudes con Armando González.

Yo lo asimilo y lo visualizo muy parecido a Armando González, el canterano de Chivas y que ahora está en Grecia. Tiene similares características, no digo que sea igual, y que está en proceso, está en proceso de seguir aprendiendo, de ir a su formación y hay que darle la oportunidad, siempre y cuando él se la siga ganando” señaló.

Siboldi enfatizó que tanto Anwar como la Hormiga tienen un gran olfato goleador, sin embargo, el físico es en lo que más se parecen.

“En lo físico, en su complexión, en lo en que es delgado, que es atlético. Va a todas, es muy generoso para con el equipo, tanto para ayudar al compañero cuando tiene la pelota como desmarcarse, picar el espacio, como estar siempre en la presencia de en el área que llega desde atrás y también cuando el equipo no tiene la pelota, que el equipo necesita de primera instancia recurrir a la recuperación”, comentó.

¿México o Túnez? El consejo de Siboldi para Anwar Ben Rhouma

Tras su elección de representar a la Selección de Túnez para un mini proceso de cara a los Juegos Olímpicos 2028, se comenzó a hablar si la FMF debía de intervenir para evitar que se vaya del Tri, ante ello, Siboldi le mandó un consejo para que aproveche todas las oportunidades.

Si él ve que en México son pocas las posibilidades, por la cantidad de jugadores que hay en su posición, puede ser que opte por la de Túnez, para tener continuidad. Él sabe que las posibilidades de jugar en México, en un equipo, las va a tener, porque siempre el estar en el extranjero te hace madurar… Yo creo que todo es ganable para él, todo es ganancia para él”, comentó.

Por último, Siboldi dejó en claro que, para la Selección Mexicana, el tener a un gran jugador joven de calidad, debería ser importantes, sin embargo, Anwar debe de buscar su crecimiento.

“Yo creo que siempre la Selección, cuando hay un jugador con un gran futuro y con un prospecto muy importante tiene que aprovecharlo y darle las oportunidades… Todo depende de él, por supuesto que todo depende de su profesionalismo, de sus actitudes, de seguir creciendo, de tener esa mentalidad de aprender y de ser humilde en todo momento”, finalizó.

Anwar irá a un mini campamento con Túnez de cara a Los Ángeles 2028, sin embargo, aún tendría oportunidad de representar al Tricolor si así lo desea, aunque ya lo dijo Siboldi, tendrá bastante competencia.