Del futbol al cuadrilátero: Leyendas del Atlético de Madrid sorprenden al CMLL en Puebla

Las leyendas del Atlético de Madrid cambiaron por un momento las canchas de futbol por el cuadrilátero. Mario Suárez, Raúl García y Joao Miranda aprovecharon su visita a Puebla, donde disputarán un Juego de Leyendas contra el Club América, para conocer a algunas de las máximas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

A través de sus historias de Instagram, los exfutbolistas rojiblancos compartieron algunos momentos de su visita a la Arena Puebla, donde tuvieron la oportunidad de convivir con luchadores mexicanos e incluso aprender algunos de los movimientos característicos de la lucha libre.

Los encargados de recibir a los invitados fueron Templario, Xelhua y Rey Apocalipsis, gladiadores que compartieron parte de su experiencia con los históricos futbolistas en el emblemático recinto poblano, ubicado en el centro de la ciudad y a pocos minutos del Estadio Cuauhtémoc.

Raúl García se pone la máscara de un luchador del CMLL

Uno de los momentos más llamativos de la visita fue protagonizado por Raúl García, dos veces campeón de la Supercopa de España, quien no dejó pasar la oportunidad de probarse una de las tradicionales máscaras de la lucha libre mexicana.

El exjugador del Atlético de Madrid utilizó una variante de la máscara de Templario, conocido como el 'Guerrero León', y se sumó a la experiencia de los luchadores mexicanos.

Además, los futbolistas españoles y brasileños llevaron algunos regalos para sus anfitriones, entre ellos jerseys y bufandas del conjunto colchonero.

Uno de los más entusiasmados fue Templario, ganador del Campeonato Barroco 2026, quien no tardó en colocarse una de las prendas que recibió como obsequio.

Leyendas del Atlético de Madrid conocen el Templo del Dolor

La visita a la Arena Puebla también permitió que los exfutbolistas conocieran de cerca la experiencia de los luchadores antes de subir al cuadrilátero.

Algunos de los invitados incluso tuvieron la oportunidad de recorrer la rampa de entrada conocida como el 'Templo del Dolor', una experiencia distinta a la que vivirán cuando ingresen al terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc, conocido como el 'Coloso de las Maravillas'.

La convivencia entre las leyendas del Atlético de Madrid y las estrellas del CMLL se convirtió en uno de los momentos especiales de la visita de los exjugadores a Puebla, ciudad que también será escenario de su esperado encuentro futbolístico.

¿Cuándo juegan las leyendas del Atlético de Madrid contra América en Puebla?

El Juego de Leyendas entre Atlético de Madrid y América está programado para este domingo 15 de noviembre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Por parte del conjunto americanista, se tiene prevista la participación de figuras históricas como Miguel Layún, Luis Roberto Zague y Luis 'Matador' Hernández, entre otros exfutbolistas que marcaron una época con las Águilas.

Así, antes de reencontrarse con el balón, las leyendas rojiblancas tuvieron una experiencia diferente al conocer de cerca la tradición de la lucha libre mexicana y convivir con algunos de los representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre.