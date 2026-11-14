Estados Unidos humilla a Haití: Pulisic lidera goleada 6-0 en Cuartos de Final de Nations League

La Selección de Estados Unidos tuvo una noche de ensueño y goleó 6-0 a Haití en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, resultado que la deja con una amplia ventaja de cara al encuentro de vuelta y prácticamente con un boleto en la siguiente ronda.

El conjunto de las barras y las estrellas afrontó este compromiso con la atención puesta también en el futuro de su entrenador, Mauricio Pochettino, quien, de acuerdo con la información previa al encuentro, dejará el banquillo estadounidense después de la Fecha FIFA para asumir un nuevo reto en el Manchester United.

Pese a ese contexto, Estados Unidos respondió dentro del terreno de juego y consiguió una contundente victoria que lo acerca a la próxima ronda del torneo regional.

Estados Unidos comenzó la goleada ante Haití en el primer tiempo

El combinado estadounidense, que fungió como visitante, tomó la iniciativa desde los primeros minutos y consiguió abrir el marcador al minuto 10, cuando Auston Trusty apareció para marcar el 1-0.

Aunque Estados Unidos mantuvo el control del encuentro, durante la primera mitad no consiguió ampliar demasiado su ventaja, por lo que se marchó al descanso con una diferencia mínima en el marcador.

Sin embargo, el panorama cambió por completo después del descanso.

Pulisic y compañía desatan la goleada de Estados Unidos

En la segunda mitad, Estados Unidos encontró los espacios necesarios para ampliar su ventaja y terminó por desbordar a la defensa haitiana.

La ofensiva estadounidense aumentó la diferencia con las anotaciones de sus figuras. Christian Pulisic fue uno de los protagonistas al convertir un doblete, mientras que Julian Hall, Weston McKennie y Folarin Balogun también contribuyeron a la goleada.

La anotación de Pulisic desde el punto penal llegó al minuto 62, mientras que Julian Hall también apareció en ese tramo del encuentro para ampliar la ventaja. Posteriormente, el atacante del Milan volvió a hacerse presente en el marcador.

McKennie aprovechó su juego aéreo para marcar de cabeza y colocar el 5-0, mientras que Balogun apareció para sentenciar el contundente 6-0 definitivo.

Haití también consiguió mandar el balón al fondo de las redes al minuto 73, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Estados Unidos había celebrado otro tanto, aunque la intervención del VAR terminó por anularlo al minuto 79.

¿Cuándo juega Estados Unidos el partido de vuelta contra Haití?

Con el triunfo por 6-0 ante Haití, Estados Unidos quedó en una posición muy favorable para conseguir su clasificación a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes 17 de noviembre, cuando el equipo dirigido por Mauricio Pochettino reciba a Haití en territorio estadounidense.

La selección haitiana tendrá que buscar una remontada extraordinaria si quiere mantenerse con vida en la competición, mientras que las barras y las estrellas buscarán administrar su amplia ventaja para confirmar su presencia entre los cuatro mejores equipos del torneo.