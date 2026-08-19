El presidente del Atlético de Madrid cierra la puerta a una salida de Julián Álvarez

Previo al debut del Atlético de Madrid en LaLiga española, el presidente del club, Enrique Cerezo, habló sobre la novela del verano: el interés del Futbol Club Barcelona por Julián Álvarez y el deseo del delantero argentino de continuar su carrera fuera del conjunto rojiblanco.

El dirigente reafirmó que el Atlético no contempla la salida de la “Araña” y señaló que el club cuenta con él para la temporada que está por comenzar. Cerezo también consideró que el delantero volverá a conectar con la afición a través de sus actuaciones en la cancha.

Cerezo reafirma que Julián Álvarez no está en venta

Enrique Cerezo señaló que la postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez se mantiene desde que comenzó a trascender el interés del Barcelona por el delantero argentino.

El presidente rojiblanco aseguró que el club considera a la “Araña” una pieza importante para la nueva temporada y descartó nuevamente una posible negociación para permitir su salida.

Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica.

De esta forma, la directiva mantiene su postura de contar con el delantero para la temporada 2026-2027, pese al interés que existe desde Barcelona.

Julián Álvarez será importante para el Atlético, dijo Cerezo. AFP

“No sé si pedirá perdón”: Cerezo sobre Álvarez

El futuro de Julián Álvarez también quedó marcado por sus declaraciones durante la concentración de la Selección Nacional de Argentina en la Copa del Mundo.

El delantero comunicó que había hablado con la directiva del Atlético sobre su intención de continuar su carrera fuera del club. Sus palabras generaron una reacción entre la afición rojiblanca y aumentaron la incertidumbre sobre su continuidad.

Ante esta situación, el dirigente respondió que no sabe si el jugador ofrecerá disculpas, pero confía en que sus actuaciones serán suficientes para recuperar la conexión con la grada.

Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos.

La directiva, por tanto, mantiene la confianza en que el rendimiento deportivo del delantero será determinante para dejar atrás la tensión generada durante el verano.

Julián Álvarez apunta a quedarse en el Atlético de Madrid. REUTERS

Julián Álvarez queda fuera del debut en LaLiga

Mientras Cerezo reafirmó la postura del club, Julián Álvarez no fue incluido por Simeone en la convocatoria para el debut del Atlético de Madrid en LaLiga ante Málaga este miércoles 19 de agosto.

La ausencia del argentino generó nuevamente especulaciones alrededor de su futuro, aunque el entrenador explicó que el delantero necesita ponerse a punto antes de volver a tener actividad con el equipo.

La decisión también llamó la atención debido a que otros futbolistas que participaron en la final de la Copa del Mundo sí aparecen en la convocatoria. Entre ellos están Giuliano Simeone, Alex Baena, Marcos Llorente y Marc Pubill.