¡BOMBAZO! Lautaro Martínez sería la nueva prioridad del Barcelona tras el caso Julián Álvarez

A menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes en Europa, el Futbol Club Barcelona continúa buscando opciones para reforzar su delantera. El conjunto blaugrana ha mantenido durante el verano su interés por Julián Álvarez, pero la postura del Atlético de Madrid dificulta que la operación pueda concretarse.

El delantero argentino también habría mostrado interés en llegar al Barcelona, aunque el club rojiblanco no contempla negociar su salida. Ante este escenario, el equipo catalán ya analiza una alternativa para ocupar esa posición.

Este miércoles trascendió que el Barcelona habría fijado su atención en otro delantero argentino: Lautaro Martínez, actualmente en el Inter de Milán.

Barcelona podría concentrarse en Lautaro. Reuters

Barcelona buscaría a Lautaro Martínez

De acuerdo con información del periodista español Gerard Romero, el Barcelona intentará negociar con el Inter de Milán el fichaje de Lautaro Martínez ante las dificultades para concretar la llegada de Julián Álvarez.

Romero explicó en Jijantes TV que se trata de una operación complicada, pero que el conjunto blaugrana concentrará sus esfuerzos en intentar cerrar la incorporación del delantero argentino.

La búsqueda de Lautaro aparece después de que el Atlético de Madrid reafirmara su postura de no vender a Julián Álvarez. Por ello, los últimos días del mercado de fichajes del Barcelona podrían estar enfocados en encontrar un acuerdo con el Inter.

El argentino sería una alternativa para reforzar una delantera que Hansi Flick todavía busca apuntalar de cara a la nueva temporada.

Barcelona ya tuvo contacto con el entorno de Lautaro

Gerard Romeo señaló que representantes del Barcelona se reunieron hace algunos días con el agente de Lautaro para comunicarle el interés del club y conocer la disposición del jugador para trasladarse a LaLiga.

De acuerdo con esa información, el delantero argentino estaría dispuesto a escuchar la propuesta del Barcelona y tendría interés en jugar con el conjunto blaugrana.

Una operación complicada

La situación contractual de Lautaro Martínez también podría convertirse en uno de los principales obstáculos para el Barcelona.

Medios españoles señalan que el delantero renovó recientemente su contrato con el Inter de Milán y que el nuevo acuerdo incluye una cláusula de salida de 100 millones de euros. Sin embargo, dicha cláusula tendría un periodo limitado para ser ejecutada.

Esto obligaría al Barcelona a avanzar con rapidez si realmente pretende convertir al argentino en su principal alternativa para reforzar el ataque.

Gerard Romero calificó la operación como muy complicada, aunque señaló que el club catalán está dispuesto a intentarlo hasta el cierre del mercado de fichajes.