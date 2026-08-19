Bernardo Silva se enorgullece: El Real Madrid no es para todos

Bernardo Silva se mostró orgulloso de estar en el Real Madrid, un equipo que consideró que no es para todos, y juró seguir en el camino ganador del cuadro blanco.

“Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu -como jugador del Manchester City-, cuando llegas y miras las 15 Champions que ponen ahí es muy imponente. Y tenerlas ahora aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club”, declaró el centrocampista portugués.

Bernardo Silva juró darlo todo por el Real Madrid Foto tomada de https://www.realmadrid.com/

Silva reconoció que ya sabía de la grandeza del Real Madrid, pero el sentirlo en persona da otra óptica.

“Muy feliz. Cuando vienes aquí y cuando estás en esta sala con el presidente también, te enseñan todos los trofeos... Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona, y muy feliz de poder jugar en este club”, señaló el luso.

Bernardo Silva reveló que “desde pequeño, cuando todavía no sabes si va a ser verdadero o no, sueñas con jugar en un club como el Real Madrid. Poder estar aquí, jugar por este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito”, señaló.

El presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida al jugador en la Sala de Juntas del club, lugar donde firmó su contrato por dos años, hasta junio de 2028.

Bernardo Silva recibió una réplica del estadio, un reloj y una playera con su nombre y el dorsal número 20.