Fernando Beltrán pone en un altar a Matías Almeyda

Fernando Beltrán puso en un altar a Matías Almeyda, técnico que le dio la confianza en Chivas, al destacar que es un tipazo y gran ser humano, con el que le hubiera gustado aprender más de él.

“Siempre ha sido agradecerle. Me hizo cumplir mi sueño, me llevó a Primera División, confió en mi cuando pensé que no tenía las ‘armas’ para estar en Primera División, siempre me dio la estabilidad en el momento que buscaba, me ayudó a crecer económicamente.

Fernando Beltrán consideró que tiene a Matías Almeyda en un estándar muy alto Mexsport

Es un personaje que lo tengo en un estándar muy alto, es un tipazo, un gran ser humano. Un técnico que me quedé con las ganas de aprovecharlo un poco más, de poder jugar más tiempo con él”, señaló “El Nene” en conferencia de prensa.

Fernando Beltrán llegó a los 14 años a las Fuerzas Básicas de Chivas tras haber probado suerte con Pumas y Atlante. Matías Almeyda le dio la confianza para debutarlo en Primera División, en la primera jornada del Apertura 2017, cuando el Guadalajara enfrentó al Toluca y cuando Juan José Vázquez estaba lesionado. En aquel partido, también debutó José Juan Macías.

El reencuentro con Matías Almeyda tendrá mucho sentimiento para Fernando Beltrán Mexsport

“Siempre me va a dar gusto verlo, la verdad que no me imaginaba verlo en el futbol mexicano, pero sí va a ser un encuentro donde sé que me va a provocar mucho sentimiento porque también convivió con mis padres y para mí es una persona muy importante en mi carrera y que siempre va a estar en mi vida. Es una persona increíble”, recalcó.

León y Monterrey abrirán la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, cuando se enfrenten este viernes 21 de agosto a las 19:00 horas.

¿DÓNDE VER EL LEÓN VS MONTERREY, JORNADA 5 DEL APERTURA 2026?

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