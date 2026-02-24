Betis muestra el amor de Álvaro Fidalgo por México

Como cada 24 de febrero, México celebra el Día de la Bandera y Betis se unió a la conmemoración para lucir la figura de Álvaro Fidalgo, quien cayó con el pie derecho en el conjunto español y busca un sitio en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Siendo titular habitual en los pocos partidos que cuenta defendiendo la playera del equipo verdiblanco, Betis mostró en sus redes sociales una cara poco conocida de Fidalgo, quien enumeró las 5 cosas que no pueden hacer falta viviendo en México.

Sin ahondar en cada una de ellas, estas fueron las mencionadas por El Maguito, quien podría ser convocado por Javier Aguirre para los partidos del Tri ante Portugal y Bélgica:

“La comida, gente, futbol… tiene muy buenas playas y el Club América”.

Inmediatamente, aficionados del América se hicieron presentes en los comentarios e hicieron lucir su cariño por el mediocampista que ganó 6 títulos con las Águilas, incluyendo –por supuesto- el tricampeonato.

¿Fidalgo titular para su primer 'Gran Derbi' con Betis?

Este mismo fin de semana, para estrenar el mes de marzo, Manuel Pellegrini y Betis preparan el Derbi ante Sevilla, donde Álvaro Fidalgo podría vivir una nueva titularidad para enfrentarse a su máximo rival.

Estos son los detalles del El Gran Derbi para sintonizarlo en México, mismo que podrá sintonizarse a través de TV de paga y canales de streaming.

Día: domingo 1 de marzo, 2026.

Horario: 11:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: 1516 de Sky.

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+.

Instancia del torneo: Jornada 26 de 38 en LaLiga.

Estadio y capacidad: La Cartuja de Sevilla / 70,000 aficionados.

Álvaro Fidalgo podría vivir su primera titularidad en 'El gran Derbi' entre Betis y Sevilla. X: @RealBetis

Antes de que comience a rodar el balón, Betis luce como favorito para llevarse los tres puntos y acercarse de manera importante hacia los puestos de Champions League, ya que marchan en el 5° sitio de LaLiga con 42 puntos, mientras que Sevilla es 12° con 29 unidades.

