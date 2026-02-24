Benfica señala favoritismo al Real Madrid y explota contra la UEFA: "No ha sido justo"

El SL Benfica aterrizó en la capital española para enfrentar la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League rodeado de un clima de hermetismo y quejas. La previa del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu ha estado marcada por una orden interna tajante: no responder preguntas sobre el "caso Prestianni", el extremo argentino suspendido provisionalmente por la UEFA tras la denuncia de racismo interpuesta por Vinícius Jr. en el partido de ida.

Gianluca Prestianni viajó con el equipo a Madrid a la espera de una respuesta de la UEFA luego de que el Benfica decidió apelar la suspensión que pesa sobre el jugador argentino en un caso que aún no se ha resuelto. Sin embargo, en el equipo consideran que su ausencia en el campo es un golpe sensible para el esquema táctico luso quienes deben remontar un marcador con un gol en su contra.

Joao Tralhao, asistente técnico, y quien estará en el banquillo ante la suspensión del director técnico Jose Mourinho, evitó profundizar en el tema en la conferencia de prensa aunque dijo que el equipo está analizando todo tipo de estrategias, incluso aquellas en donde Prestianni no esté presente.

"El club ha adoptado una posición. La UEFA ha tomado una decisión y nosotros la hemos recurrido. Tenemos que preparar todos los escenarios posibles", señaló Tralhao, sugiriendo que el trato recibido no ha sido equitativo.

Incluso, el asistente lanzó un dardo directo hacia la plantilla merengue y las decisiones arbitrales del primer encuentro: “Hay jugadores que mañana estarán en el campo que no deberían estar. Del árbitro esperamos que nos respete y que tenga el mismo criterio para ambos”, declaró, insinuando una supuesta disparidad de criterios que favoreció al Real Madrid en Lisboa.

Por su parte, el jugador Frederik Aursnes fue breve pero firme al respecto: “No debería haber margen para el racismo en el fútbol”, aunque evitó comentar los detalles de la acusación contra su compañero.

Un líder en las sombras: La "injusta" ausencia de José Mourinho

Si la baja de Prestianni complica el ataque, la ausencia de José Mourinho en el área técnica representa un vacío jerárquico para el Benfica. El técnico portugués, sancionado tras ser expulsado en el partido de ida, ni siquiera compareció ante los medios de comunicación, dejando la responsabilidad en manos de Joao Tralhao.

“Perdemos a nuestro líder, que tenía que estar en el área técnica y no puede estar por una situación que, creemos, no ha sido justa”, sentenció Tralhao durante la rueda de rueda de prensa. El asistente no quiso revelar desde dónde seguirá el encuentro Mourinho ni por qué decidió no hablar con la prensa: "Eso tienes que preguntárselo a él", respondió.