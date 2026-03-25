FIFA contra los estadios de la NFL: El lío por los logos para el Mundial

En los preparativos para la Copa del Mundo 2026 y a menos de tres meses del arranque del torneo, la FIFA sigue teniendo varios problemas que enfrentar, el último de ellos relacionado con los estadios de la NFL que albergarán partidos y todo por los logotipos que se encuentran en las estructuras que pertenecen a patrocinadores.

El organismo rector del fútbol mundial exige que todas las sedes del Mundial se "limpien" de cualquier marca preexistente. Esto se hace, según explican, para "proteger sus marcas y los derechos exclusivos de sus patrocinadores" quienes pagan millones por ser los únicos en diversos rubros, desde bebidas, marcas de autos, televisores, telefonía, entre otros.

Esta exigencia se extiende a los logotipos o letras que apuntan al cielo en los techos de los estadios, el tipo de publicidad que solo es visible desde aviones o tomas aéreas, pero que en Estados Unidos son algo normal en varios escenarios donde las marcas ocupan un lugar preponderante.

Por ello, durante meses, los operadores de los estadios han estado en conversaciones con la FIFA y terceros buscando soluciones. A menos de 100 días del inicio, algunas de las 11 sedes de la NFL programadas para albergar partidos aún no saben exactamente cómo cubrirán o ocultarán la publicidad en sus techos, según ha reportado The Athletic.

El caso excepcional de Atlanta

Uno de estos casos es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con quienes se llegó a una conclusión incómoda este invierno: no encontraron la forma de cubrir la enorme estrella de Mercedes-Benz en su techo retráctil de ocho piezas sin arriesgarse a sufrir daños significativos.

Así, tras aproximadamente 18 meses de discusiones, la FIFA aceptó permitir que el estadio deje su techo tal cual está. En un comunicado, un portavoz de la FIFA se limitó a decir que no harían "comentarios sobre acuerdos específicos relativos a estadios individuales".

Las soluciones al problema de los patrocinadores de los estadios del Mundial 2026

Pero el estadio de Atlanta no es el único con ese problema. En situación similar están el Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle) que tienen logos o letras masivas en sus techos parciales, el NRG Stadium (Houston) donde la marca es parte del techo retráctil o el Lincoln Financial Field (Filadelfia) que tiene la publicidad a lado de los paneles solares o el AT&T Stadium (Dallas) que tiene dos logos gigantes de la telefónica y el nombre plasmado en los laterales.

Debido al riesgo de daños estructurales (que podrían costar millones de dólares en reparaciones), se han discutido soluciones digitales para evitar que los logos se vean en las transmisiones de televisión.