Cuando todo parecía perdido, apareció el 7 de Portugal, aunque ya no era Cristiano Ronaldo, sino el nuevo heredero Carlos Forbs y con una gran anotación, le dio el triunfo a los Lusos (3-2) sobre Gales.

No fue un gran partido por parte de Portugal. A pesar de que Bruno Fernandes abrió el marcador apenas a los 11 minutos, un descuido provocó que Brooks empatara el partido tan sólo dos minutos después.

Sorba Thomas logró la remontada para Gales, después de un gran pase filtrado y una definición exquisita ante la salida de Costa.

Sin embargo, los Lusos también respondieron rápido. Pedro Neto hizo el 2-2 al 43’ tras rematar completamente sólo un centro pasado.

Un empate a dos goles en el primer tiempo que fue muy intenso y para el segundo lapso, la lluvia en Cardiff se hizo presente y el futbol se volvió menos espectacular.

Al 60’ vino el cambio que le dio la victoria a Portugal. Con la mítica playera 7, aunque con una modificación en el número, Carlos Forbs ingresó al campo y tan sólo 10 minutos después hizo el tanto de la victoria.

El partido para Portugal se complicó cerca del final gracias a la expulsión de Neto, quien vio la tarjeta roja por doble amarilla.

Forbs clasifica a Portugal como líder

Hoy el jugador número 7 de Portugal volvió a ser protagonista y hacer el gol de la victoria. Ya no es Cristiano Ronaldo, pero sí la nueva esperanza lusitana.

Gracias a este resultado, la Selección de Portugal se clasifica como líder del Grupo D en la UEFA Nations League con 15 puntos.

Aunque el primer partido post CR7 no fue lo esperado, el trabajo de Jorge Jesús es bueno y hoy demostraron tener carácter para salir de cualquier complicación.