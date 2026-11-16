La madre de Cristiano Ronaldo enfrenta al técnico de Portugal Jorge Jesus 

Hay cosas que ni los años ni la fama cambian, y una de ellas es el instinto de una madre por defender a su hijo. Dolores Aveiro no se quedó con las ganas de expresar lo que piensa sobre la manera en que la selección de Portugal ha tratado a Cristiano Ronaldo, en especial la del técnico Jorge Jesus.

A la distancia, pero con el mismo cariño de siempre, la madre del delantero dejó claro que todavía le duele cómo se manejó la situación de su hijo con la selección y que considera que no recibió el reconocimiento que merecía.

"Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. Fue una derrota (la de Portugal ante Dinamarca) y estuvo bien merecida; me alegré. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia. El homenaje se va a celebrar aquí, en el Sporting", aseguró en una entrevista con SIC Noticias

Dolores Aveiro no se limitó a cuestionar la organización del reconocimiento. También señaló directamente a los compañeros de Cristiano Ronaldo, al considerar que no le demostraron el cariño y respeto que esperaba.

"Sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros", sentenció visiblemente molesta.

Las declaraciones llegaron hasta Jorge Jesus, quien fue cuestionado sobre la postura de la madre del futbolista. El entrenador evitó entrar en una confrontación y reconoció que entiende perfectamente sus palabras.

"¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones", comentó.

El técnico de 72 años incluso calificó a Dolores como un ejemplo de madre y consideró naturales sus reacciones. Además, volvió a destacar la importancia de Cristiano para Portugal, al asegurar que es una leyenda del futbol que nunca podrá ser olvidada.

“Cristiano es una leyenda del futbol portugués. La selección y el futbol de Portugal nunca podrán olvidarlo”.