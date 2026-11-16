El polémico retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal ha generado muchas críticas hacía el actual plantel. Dicha molestia llegó tan lejos que un aficionado mexicano a CR7 le reclamó en la cara a Joao Neves el ‘maltrato’ que sufrió el excapitán.

En medio de la concentración de la selección de Portugal, un aficionado mexicano se acercó al jugador del PSG durante una sesión de autógrafos y lo confrontó directamente por lo que consideró un trato irrespetuoso hacia Cristiano Ronaldo.

El encuentro, grabado en video y difundido en redes sociales, se volvió viral horas después de la goleada 4-1 que sufrió Portugal ante Dinamarca en la UEFA Nations League, el primer partido de la selección lusitana tras el retiro internacional del delantero.

Joao, ¿Por qué se les olvida quién los hizo grandes? Hay que respetar al más grande de la historia”, dijo.

El mediocampista del Paris Saint-Germain giró la cabeza, lo miró de forma seria y no respondió; simplemente continuó firmando camisetas y artículos para el resto de los presentes. La escena dejó clara la tensión que aún rodea al legado de Ronaldo dentro del vestuario portugués.

El reclamo tiene antecedentes claros. Durante el Mundial 2026, tras el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, Neves declaró que Ronaldo “no es diferente” al resto de sus compañeros y que en ese momento era “solo otro jugador aquí para ayudar”.

¿Cuál es el siguiente partido de Portugal?

Portugal afronta este martes 17 de noviembre su último compromiso de la fase de grupos de la UEFA Nations League contra Gales, en el Cardiff City Stadium.

Los lusitanos llegan como líderes de su grupo con 12 puntos, tres más que Dinamarca, y un resultado positivo les permitiría asegurar el primer lugar y el pase a los cuartos de final de la competencia.

Gales ocupa el último puesto del grupo y llega con solo tres puntos, por lo que Portugal parte como favorito, aunque el técnico y los jugadores saben que deberán demostrar que la transición post-Ronaldo no depende únicamente de un resultado aislado.