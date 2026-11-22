Defensa goleador. Mateo Chávez mantiene el buen paso en el futbol europeo y el lateral mexicano volvió a marcar gol con el AZ Alkmaar en la Eridivise.

AZ Alkmaar visitó a Sparta Rotterdam en duelo correspondiente a la Jornada 13 del campeonato local y el mexicano marcó un importante gol para su equipo.

El conjunto local lo ganaba desde el minuto 15 y el partido parecía ponerse cuesta arriba para el AZ, sin embargo, Mateo Chávez apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

Al 17’ AZ Alkmaar comenzó un importante ataque por la banda izquierda, Ro-Zangelo condujo el esférico hasta los linderos del área y cedió el balón para el lateral mexicano, quien con una repetición orientada dejó muerto el balón para disparar de zurda y mandarlo al fondo de las redes para poner el 1-1 parcial.

Chávez reafirma el buen momento que vive no solo en su club sino también en Selección Mexicana, donde se hizo de la titularidad y disputó los 90 minutos en el último partido vs Jamaica.

Temporada goleadora de Mateo Chávez

Con este ya son tres goles de Mateo Chávez con AZ Alkmaar en la presente temporada, todos en la Eridivisie, anotaciones que han sido importantes para tener al equipo en actualmente en la sexta posición peleando puestos de competición europea.

En su primera temporada con AZ Alkmaarel jugador formado en las fuerzas básicas de Chivas marcó solo una anotación, lo que significa un aumento importante en su cuota goleadora.