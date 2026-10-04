Messi vs. México: así fue el dominio del argentino ante el Tricolor

Lionel Messi jugará el próximo martes 6 de octubre su último partido con la Selección Nacional de Argentina. Después de 21 años como parte del combinado sudamericano, el delantero tendrá a Benín como su último rival, mientras queda atrás una trayectoria en la que México fue uno de sus rivales frecuentes.

En seis enfrentamientos contra el Tricolor, Messi consiguió cinco victorias y un empate con Argentina. Tres de esos triunfos tuvieron como consecuencia la eliminación de México en torneos oficiales: dos en la Copa del Mundo y uno más en la Copa América.

Messi nunca perdió contra México. REUTERS

Alemania 2006, el primer enfrentamiento

El primer partido entre Messi y México ocurrió el 24 de agosto de 2006, durante los octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania. El argentino comenzó en la banca e ingresó en el tramo final del encuentro en sustitución de Javier Saviola.

Aquel duelo representó la primera victoria de Messi frente al conjunto mexicano y también significó la eliminación del Tricolor de la competencia. Fue el inicio de una serie de enfrentamientos en los que Argentina mantuvo el dominio sobre el representativo nacional.

Un año después, ambos equipos volvieron a encontrarse en un torneo oficial. En las semifinales de la Copa América 2007, Argentina derrotó 3-0 a México y avanzó a la siguiente instancia.

Messi disputó los 90 minutos y marcó el segundo tanto del encuentro. Ese gol se convirtió en el primero que consiguió frente a la selección mexicana y nuevamente el resultado dejó al Tricolor fuera de la competencia.

Messi y Argentina eliminaron a México en 2010. MEXSPORT

Dos amistosos y el único empate

Messi también enfrentó a México en dos partidos amistosos con la selección argentina. El primero terminó con triunfo de la Albiceleste por 4-1, con participación directa del delantero mediante un gol y una asistencia.

El segundo amistoso se disputó en 2015 y tuvo un resultado distinto. Messi volvió a marcar, pero México consiguió evitar la derrota y el encuentro terminó empatado 2-2. Ese resultado se mantiene como la única ocasión en la que el Tricolor no perdió frente a una Argentina encabezada por el atacante.

Los equipos volvieron a encontrarse en una Copa del Mundo durante los octavos de final de Sudáfrica 2010. Argentina se impuso 3-1 con Messi como titular. Aunque el delantero no consiguió marcar, México volvió a quedar eliminado ante el conjunto sudamericano.

El partido de Qatar 2022 fue el último entre Messi y Argentina. Jorge Martinez/Mexsport

Qatar 2022, el último duelo contra México

El enfrentamiento más reciente entre Messi y la selección mexicana ocurrió en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Argentina llegó al partido después de perder ante Arabia Saudita en su debut, por lo que necesitaba conseguir los tres puntos para mantener sus posibilidades de avanzar.

Messi apareció en el marcador durante el segundo tiempo y Argentina terminó imponiéndose 2-0. El resultado terminó siendo el último duelo del delantero contra México con la selección, ya que posteriormente no volvieron a enfrentarse.

Aunque Messi ha jugado contra clubes mexicanos desde su llegada a la MLS en diferentes torneos de Concacaf, su último partido ante el representativo nacional quedó establecido en aquella fase de grupos de Qatar.

Ahora, el argentino se prepara para cerrar su etapa internacional ante Benín el próximo martes 6 de octubre, después de una trayectoria de 21 años con la Selección Argentina.