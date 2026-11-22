45 minutos fueron suficientes para que el Barcelona remontara unos de los partidos más complicados de la temporada y sacara la victoria en casa ante Villarreal por marcador de 3-2.

Barcelona arrancó dormido vs Villarreal

La primera mitad del encuentro fue una verdadera pesadilla para el Barça, pues no solo recibieron uno, sino dos goles de vestidor que puso cuesta arriba el encuentro.

Tajon Buchanan puso el 1-0 apenas al minuto 5’ con un tremendo disparo de larga distancia imposible de atajar para Joan García y tan solo dos minutos más tarde (7’), un contragolpe le dio ventaja de dos goles al Villarreal cortesía de Oluwaseyi.

Pese a que el conjunto culé dominaba en el trámite del partido, esto no se reflejaba en el marcador y por si fuera poco la desventaja de dos goles, Lamine Yamal erraba la oportunidad más clara del Barça, una pena máxima.

El ‘10’ de Barcelona provocó una falta dentro del área rival y tomó la decisión de él mismo contar el penal. Lamine engañó por completo al arquero quien se tiró al lado izquierdo, pero el disparo de Yamal pegó en el poste y el esférico salió del campo.

Lamine Yamal se lamenta falla de penal con Barcelona REUTERS

Remontada en la segunda mitad

Para el complemento Barcelona saltaba a la cancha con los mismos once que inició el partido, pero tras la charla del medio tiempo revolucionó al equipo que salió a buscar el gol desde el primer instante y la remontada se gestó en una ventana de tan solo diez minutos.

El primer gol culé cayó al 57’ por conducto de Gerard Martín. Barcelona cobró en dos tiempos un tiro de esquina y Pedri puso la asistencia para que el defensor la mandara de cabeza al fondo de las redes.

Al 61’ Lamine Yamal ‘lavó’ parte de su error en el primer tiempo y tras un espectacular contragolpe puso la asistencia para que Fermín marcara el empate parcial y el último clavo en el ataúd del Villarreal irónicamente lo puso un jugador del propio submarino amarillo.

En un intento de despejar un peligroso centro de Eric García, Pau Navarro mandó el balón al fondo de su propia portería poniendo el 3-2 al 67’, marcador que permanecería hasta el pitazo final.

Barcelona se mantiene en la cima

Con este resultado, Barcelona asegura el liderato de LaLiga una semana más y deja al Atlético de Madrid y Real Madrid con las ganas robar la cima.

El próximo rival en liga del Barcelona será el Deportivo La Coruña y para inicios del mes de diciembre volverá enfrentar al Atleti en un duelo que tendrá sí o sí implicaciones directas en el liderato.