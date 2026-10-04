El último tango: ¿cuándo y dónde ver la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina?

Lionel Messi tendrá el próximo martes 6 de octubre su último partido con la Selección Nacional de Argentina. Después de 21 años, el delantero del Inter Miami vestirá por última vez los colores de la Albiceleste.

El rival para la despedida será la Selección Nacional de Benín, un equipo africano ubicado en la posición 93 del ranking de la FIFA. El enfrentamiento representará el último partido del capitán argentino con su selección, más allá de las características del adversario.

La despedida pondrá fin a una trayectoria de 21 años con Argentina, periodo en el que Messi consiguió títulos con la selección mayor y también con representativos juveniles. Su recorrido incluyó campeonatos continentales, una Copa del Mundo y otros logros internacionales.

El adiós de Messi tiene un balón especial. REUTERS

¿Cuándo y dónde ver la despedida de Lionel Messi?

En México, el partido entre Argentina y Benín estará disponible exclusivamente a través de ViX en su plan Premium. El encuentro comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma de streaming que transmitió en su totalidad la Copa del Mundo 2026 para el territorio nacional será la única opción disponible en México para seguir el último partido de Messi con la Selección Argentina.

La camiseta que utilzará Messi en su partido de despedida con Argentina ya está a la venta en México X: @adidasfootball

Los títulos que Messi consiguió con Argentina

El principal campeonato obtenido por Messi con Argentina es la Copa del Mundo de Qatar 2022, conquistada después de vencer a Francia en la final. El jugador también disputó otras dos finales mundialistas, en Brasil 2014 y en el Mundial 2026, que terminaron con el combinado argentino como subcampeón.

A nivel continental, el atacante ganó en dos ocasiones la Copa América. Uno de esos títulos le permitió disputar la Finalissima, torneo que Argentina conquistó después de derrotar 3-0 a Italia en el estadio de Wembley.

Su palmarés con los representativos nacionales también incluye logros en categorías menores. En 2005 consiguió la Copa del Mundo Sub-20 y en 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Messi continuará su carrera en clubes. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Messi, máximo goleador de Argentina

Además de los títulos, Messi dejará la selección como su máximo goleador histórico. El argentino suma 125 goles en 207 partidos con la Albiceleste.

En los Mundiales, Messi acumula 21 goles y ocupa el segundo lugar de la clasificación histórica. El primer puesto corresponde a Kylian Mbappé, quien registra 22 anotaciones.

El partido del martes ante Benín marcará así el cierre de una etapa de 21 años para Messi con la Selección Argentina, con un último encuentro que comenzará a las 16:00 horas en México y podrá seguirse por ViX Premium.