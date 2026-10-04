¿Por qué Leo Messi juega contra Benín en su despedida y no con una selección de mayor renombre?

El icónico partido final de Messi cargará con la deslucida presencia de un rival sin blasones ni cartel, Benín. Nadie entiende cómo es que para el último baile del mejor jugador de los tiempos recientes se haya elegido a una selección que no tiene argumentos protagónicos.

La respuesta es clara, como suele suceder en esta clase de eventos: el negocio está por encima del futbol e incluso de la nostalgia. Cuando muchos aficionados esperaban la despedida de Messi, el próximo martes 6 de octubre, ante una selección poderosa y con historia como Brasil, Alemania o Francia, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) se sacó de la manga a Benín.

Messi sigue siendo mucha taquilla y, hasta el final, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, exprime su presencia. La respuesta es sencilla: trae a una selección como Benín que no está cobrando, salvo los pasajes, estancia y comidas, y que, a diferencia de otra selección de mejor rango, les ahorra el gasto de al menos dos millones de dólares.

¿Por qué Argentina eligió a Benín?

La historia es una triangulación, como sucede con los negocios del futbol que traen consigo un tufo. Aquí aparece Jairo Pachón, un empresario colombiano, fundador de Euro Data Sports, una agencia de gestión deportiva afincada en Londres y que tuvo acercamientos con Tapia cuando se planeó en esta fecha FIFA la despedida de Messi.

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA hizo negocio redondo con la despedida de Messi. Mexsport

Pachón le acercó a un par de rivales ilusionados con jugar con Argentina sin cobrar. Uno fue Burkina Faso, que al final tuvo serios problemas de logística con los aviones y terminó mandando a la Sub-23 porque los jugadores de la selección mayor se negaron a viajar bajo malas condiciones, y el otro, precisamente, Benín.

La AFA se va a quedar con la taquilla total de un estadio Monumental de Buenos Aires repleto hasta la fila más alta y no habrá gastado más que lo mínimo con una selección africana emparedada en el lugar 93 del ranking FIFA. Incluso, Tapia habría exigido a los dueños del Monumental de River no cobrar los 500 mil dólares de la renta del inmueble en honor a Messi y su partido final.

"Claudio Chiqui Tapia se embolsa todo. Por eso buscan a selecciones africanas de mitad de tabla o con menos recursos, para que acepten las condiciones porque se enfrentan a Argentina y, como los jugadores tienen la emoción de jugar con ellos, aceptan lo mínimo posible", desveló un directivo de Burkina Fasso que apeló a guardar el anonimato.

¿Le importa a Messi jugar contra Benín?

En tanto, parece ser que Lio Messi aceptó sin problemas jugar contra Benín, aunque ello implique poco lustre a su enorme carrera. Entre Tapia, él y Lionel Scaloni ya habían pactado todo desde antes del Mundial y, por ende, solo fue convocado para este juego.

Messi y su familia estarán juntos en Argentina para despedirse de la Selección. @antonelaroccuzzo

Benín es un país de 15 millones de habitantes en África occidental, sobre el golfo de Guinea; limita con Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger. Fue una colonia francesa hasta el 1 de agosto de 1960.

Todos sus jugadores de futbol hablan francés y es reconocido como cuna del vudú, religión oficial, tanto que es común ver chamanes en las tribunas. Ni eso les ha ayudado futbolísticamente: es el puesto 93 del ranking FIFA, su mejor posición histórica fue 59 en 2009. Nunca ha jugado un Mundial.

Su mejor resultado es de cuartos de final en la Copa Africana 2019. En esta eliminatoria para 2026 llegó líder a la última fecha y perdió 4-0 con Nigeria y se quedó fuera. Viene de perder 5-1 con Togo el 9 de junio.