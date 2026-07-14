¿Por qué Pedro Porro celebró así su gol ante Francia? El tierno motivo familiar en el Mundial 2026

Pedro Porro emergió como uno de los grandes héroes de la Selección Española en las semifinales del Mundial 2026. El lateral del Tottenham anotó el gol definitivo para el 2-0 ante Francia, desatando la locura de la afición. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales fue su curiosa forma de festejar: se sentó en el césped con una enorme sonrisa y levantó el puño.

El tierno motivo de su festejo en el Mundial 2026

Los viejos aficionados recordaron al brasileño Sócrates, quien levantana el brazo derecho con el puño cerrado mientras mantenía el cuerpo recto. Ese gesto era un símbolo de su ideología política y un tributo a la lucha por los derechos civiles. En el caso de Porro, detrás de su celebración no hubo provocación ni mensajes políticos. Se trató de un emotivo homenaje familiar. Todo comenzó un día antes de su primer gol en el torneo, cuando recibió un mensaje de su esposa, que le envió una fotografía de su hijo sosteniendo un balón.

Un gol con dedicatoria a su familia. Reuters

Al preguntarle al pequeño cómo hacía los goles su papá, el bebé reaccionó sentándose y alzando el puño de una manera muy particular. Pedro Porro quedó tan conmovido por la imagen que prometió replicar el gesto exacto de su hijo la próxima vez que lograra marcar con La Roja.

Un gol histórico para España

El tanto de Porro llegó tras una espectacular jugada colectiva junto a Dani Olmo, consolidando el dominio español sobre el conjunto francés. Esta anotación no solo aseguró el pase de España a la gran final del Mundial, sino que consagró al lateral como una de las piezas clave en el esquema del combinado europeo, que confirmó, ante un rival de élite, su condición de favorito para alzar el título en Norteamérica.

Porro, cumpliendo sus labores defensivas ante Mbappe. AFP

La celebración ya se volvió viral en plataformas como X e Instagram, donde los aficionados destacan el lado más humano del futbolista que presta sus servicios en la Premier League.