Santos Laguna presenta a sus seis refuerzos para el Apertura 2026; vuelve Eduardo Aguirre

Santos Laguna presentó oficialmente a los seis futbolistas que reforzarán al equipo para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con el objetivo de dejar atrás el último lugar del campeonato anterior y volver a competir por un puesto en la Liguilla.

La directiva albiverde apostó por una combinación de experiencia, juventud y talento internacional para fortalecer distintas líneas del plantel y darle mayores opciones al cuerpo técnico de cara al nuevo semestre.

El regreso del 'Mudo' Aguirre y las nuevas caras en Torreón

El movimiento que más entusiasma a la tribuna del Estadio Corona es el regreso de un viejo conocido. Eduardo 'Mudo' Aguirre vuelve a vestir la camiseta de Santos Laguna tras su paso por los Rojinegros del Atlas, con la misión de convertirse en el referente de ataque que tanto le urge al club.

Junto al delantero mexicano, la directiva comandó el arribo de futbolistas con recorrido en Sudamérica, Europa y los Estados Unidos para elevar la competencia interna. Esta es la lista de refuerzos de Santos Laguna:

Eduardo Aguirre: Delantero que regresa a casa por su revancha goleadora.

Diego González: Mediocampista paraguayo que aportará dinamismo y distribución en la media cancha.

Franco Pardo: Defensor argentino contratado para liderar la zaga central.

Joshua Mancha: Lateral habilidoso con proyección al ataque.

Felipe Sánchez: Defensor que buscará ganarse un puesto en el cuadro titular.

Mauricio Cuevas: Lateral mexicano con experiencia formativa en el extranjero.

El cuerpo técnico tendrá la tarea de amalgamar desde el inicio del torneo. Con esta renovación de vestidor, las noticias de Santos Laguna se centrarán en la rápida adaptación del plantel para limpiar el orgullo herido y pelear desde las primeras jornadas por un boleto directo a la Fase Final de la Liga MX.