Los Steelers visitan al PSG en la antesala del histórico juego de la NFL

La Ciudad de la Luz se convirtió en el epicentro del deporte internacional con un cruce histórico entre el futbol americano y el balompié de máxima élite.

En el marco del NFL Paris Game 2026 -el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en suelo francés entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints- la delegación de Pittsburgh hizo una parada especial en el campamento de entrenamiento del Paris Saint-Germain (PSG).

El encuentro reunió a figuras estelares de ambas disciplinas. Jugadores de la franquicia de la NFL compartieron una sesión de convivencia y como sello de la hermandad entre ambas instituciones, se llevó a cabo un vistoso intercambio de jerseys.

Fiebre de la NFL a los pies de la Torre Eiffel

Decenas de aficionados vestidos como en los emparrillados, con gorras y jerseys de la NFL se concentraron en los puntos emblemáticos de la capital francesa para presenciar las actividades comunitarias organizadas por la liga, destacando clínicas de flag football, exhibiciones interactiva y firmas de autógrafos bajo el icónico monumento parisino.

El esperado enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints se disputará este domingo en el mítico Stade de France, recinto con capacidad para más de 80 mil espectadores que lució boletos agotados a los pocos minutos de salir a la venta.

Con esta parada en territorio galo, la NFL pretende consolidar su ambicioso plan de expansión internacional en Europa, uniendo la tradición del emparrillado con la cultura futbolística de uno de los clubes más prominentes del planeta.