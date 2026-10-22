Tigres y su paternidad sobre Pumas en CU durante los últimos ocho años

Tigres visitará a Pumas este fin de semana en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. Más allá del homenaje que Universidad Nacional le hará a Hugo Sánchez este sábado, este duelo no pinta positivo para los capitalinos debido al pasado reciente, pues desde 2019 los regiomontanos han establecido una paternidad en Ciudad Universitaria.

Desde dicho año, Pumas y Tigres se han enfrentado en ocho ocasiones en el Estadio Olímpico Universitario. Dentro de esos duelos, los Felinos del Norte tienen cuatro victorias por una derrota, mientras que los otros tres juegos han terminado en empate. Además, los norteños tienen 10 goles a favor, mientras que apenas han recibido seis de este rival durante este lapso.

Tigres festejando gol en CU MEXSPORT

Tigres y su paternidad en el Estadio Olímpico Universitario desde 2019

Esta hegemonía de Tigres como visitante ante Pumas comenzó en 2019. En el Apertura de ese año, los Felinos del Norte se metieron a la casa de Universidad Nacional y ganaron 0-1 con un gol al minuto 88 de André Pierre Gignac, delantero francés que solía anotarles desde que llegó al futbol mexicano.

En 2020, estos equipos no jugaron en CU, por lo que se volvieron a ver las caras en este recinto hasta 2021. En aquel Clausura 2021 se dio el primer empate sin goles dentro de este lapso. Un año después, en el CL22, la paternidad se extendió, pues Tigres ganó 1-2 con goles de Nicolás López y un tanto de André Pierre Gignac al minuto 90+6.

Andre-Pierre Gignac en CU MEXSPORT

Ese mismo año, en el Apertura 2022, también se enfrentaron en el Estadio Olímpico Universitario, pero empataron a un tanto. El siguiente duelo entre ambos en CU se dio en el Apertura 2023, pero en esa ocasión Pumas se quedó con los tres puntos tras vencer 2-1 a Tigres con goles de Gabriel Fernández y Juan Dinneno. Tras este resultado, Universidad Nacional no ha vuelto a vencer a los regiomontanos en su propia casa.

Ese mismo torneo, estos equipos se vieron las caras en Semifinales. Incluso, el partido de Ida se jugó en CU y lo ganó Tigres con marcador de 0-1 gracias al gol de Jesús Angulo. Ya en la vuelta, con el empate 1-1, los regiomontanos avanzaron a la Final de ese certamen, la cual perdieron ante América.

Tras este capítulo en la rivalidad, Tigres volvió a visitar CU en el Apertura 2024 y ganó 1-3 con doblete de Ozziel Herrera y un tanto más de Fernando Gorriarán. Del lado de Pumas, el único gol fue de Rogelio Funes Mori. Y ya en su último duelo en Ciudad de México, el marcador fue de empate a un gol en el Apertura 2025.