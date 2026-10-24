Afición del Valencia explota contra Javier Aguirre y piden su renuncia

La paciencia se agotó de forma definitiva en Mestalla. Tras caer 1-2 en casa frente al Villarreal, Javier Aguirre registró su primera derrota al frente del Valencia, un resultado que encendió todas las alarmas y desató la furia de los seguidores ches, quienes ya exigen en redes sociales la salida inmediata del técnico mexicano.

El arranque del 'Vasco' no ha logrado cambiar la dinámica del equipo. Con un balance de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, los aficionados han perdido la fe en el proyecto del estratega azteca. En plataformas como X (antes Twitter), el descontento se tradujo en severas críticas y peticiones explícitas para su destitución:

“Dadle una botella de tequila y que se vuelva ya”

“Aguirre a la pu… calle, menuda mie… de entrenador”

“Hubiera sido mejor quedarse con Oscar Sánchez”

¿Qué necesita el Valencia para salvarse del descenso?

A pesar de la crisis deportiva y del tenso ambiente que se vive en las gradas, la permanencia en la máxima categoría aún no es una causa perdida. Con más de tres cuartas partes del campeonato por disputarse, el panorama numérico todavía ofrece margen de maniobra.

Actualmente, el Valencia se ubica en la posición número 18 de la tabla general con apenas 6 puntos cosechados tras 10 jornadas. Aunque las cifras son alarmantes, el conjunto valenciano se encuentra a solo 3 puntos del Rayo Vallecano, equipo que ocupa el sitio 17 y marca la frontera de la zona de salvación.

Con 84 puntos aún en disputa, el margen de recuperación existe. La gran incógnita en Mestalla es si la directiva mantendrá la paciencia con Javier Aguirre para revertir la situación o si cederá ante la presión de una afición que pide a gritos su renuncia.