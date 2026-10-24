Mikel Arriola se reúne con Gianni Infantino en el Mundial Sub15

La Selección Nacional de México Sub15 debutó con triunfo este sábado en la Copa Mundial y festival Sub15, en Azerbaiyán, al derrotar 3-1 a la Selección de Hungría.

Al torneo asistió el Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, así como Andrés Lillini, Director Deportivo de Selecciones Nacionales Menores Varoniles y el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La cuenta oficial de Instagram del Comisionado compartió una fotografía donde ambos directivos mexicanos se observan charlando con el Presidente del máximo organismo del futbol mundial.

Los goles del encuentro corrieron a cargo de Marcelo Villarreal de las Chivas del Guadalajara, al minuto 15 y dos más del mediocampista de las Águilas del América, Aarón Muñoz, al minuto 25 y y al minuto 33.

El próximo encuentro para la Selección Mexicana Sub15 será ante su similar de Dominica.