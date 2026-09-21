Escándalo en Suiza: Granit Xhaka fuera de la selección por falsificar certificado Covid-19

El capitán y máximo referente de la Selección de Suiza, Granit Xhaka, fue apartado de la convocatoria de forma inmediata de su equipo nacional tras admitir que obtuvo y utilizó un certificado de vacunación falsificado contra el Covid-19 en 2022.

El experimentado centrocampista del Sunderland AFC, quien ostenta el récord histórico de 152 partidos internacionales vistiendo la camiseta del combinado helvético, emitió un comunicado oficial este lunes a través de sus redes sociales en el que reconoció los hechos, ofreció disculpas públicas a la afición y extendió su arrepentimiento hacia las autoridades locales.

Xhaka, de 33 años, explicó de manera abierta que en aquel momento de la pandemia actuó impulsado por la "angustia, duda y una profunda desconfianza hacia la vacuna de inmunización masiva".

Fue un error grave. Lo lamento profundamente. Asumo de manera total la responsabilidad de mi decisión del pasado y cooperaré plenamente con las autoridades competentes en todo lo que requieran".

A raíz de su explícita declaración, la Fiscalía de Lucerna abrió un proceso penal formal en su contra por presunta falsificación de documentos oficiales, luego de que la policía desmantelara una red ilegal de falsificaciones operada por una médica suiza en la región.

Conforme a la estricta legislación penal del país europeo, el jugador profesional podría enfrentar una dura pena de hasta cinco años de prisión o, en su defecto, una sanción económica severa. El mediocampista ha sido citado de manera obligatoria a declarar ante los tribunales a principios de octubre.

La Asociación Suiza de Futbol (ASF) actuó de manera coordinada e inmediata. Tras sostener una reunión privada de emergencia con el mediocampista, el organismo rector determinó desvincularlo de la actual concentración para preservar la estabilidad mental del grupo.

El presidente de la ASF, Peter Knäbel, valoró positivamente la transparencia del futbolista al dar la cara, pero precisó que la continuidad a largo plazo del capitán dentro del seleccionado nacional será reevaluada formalmente una vez que concluya la presente ventana de partidos internacionales de la Fecha FIFA.

Como consecuencia directa de esta sanción, Xhaka se perderá los próximos cuatro encuentros correspondientes a la UEFA Nations League, donde la escuadra helvética deberá medirse ante sus similares de Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia.

Granit Xhaka se perderá los juegos de la Fecha FIFA con Suiza. Reuters

El panorama de Granit Xhaka con el Sunderland AFC

En el ámbito de los clubes ingleses, el anuncio oficial surge apenas un día después de que el centrocampista helvético disputara los 90 minutos reglamentarios con la camiseta del Sunderland en la dolorosa derrota por 5-3 sufrida frente al Manchester City en la Premier League.

Consultado por la prensa deportiva británica tras la finalización del partido sobre las primeras filtraciones de la investigación judicial, el jugador evitó profundizar en los detalles legales al declarar a los medios: