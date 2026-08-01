Celia Pulido encabeza el medallero individual de los Juegos Centroamericanos 2026 con 11 preseas

La nadadora mexicana Celia Pulido encabeza en solitario el medallero individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 11 medallas totales.

La mexicana fue una de las principales figuras de la delegación nacional en la natación, disciplina en la que México terminó como líder del medallero con 39 preseas: 22 de oro, 12 de plata y cinco de bronce. Esta cosecha también impulsó al país a alcanzar las 100 medallas de oro en el medallero general de la justa centrocaribeña.

Pulido cerró su participación con ocho oros, una plata y dos bronces. Además, consiguió medallas durante las cinco jornadas de la natación y participó en pruebas individuales y de relevos.

Celia Pulido y Miranda Grana hicieron el 1-2 para México en los 100 metros espalda. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Las 11 medallas de Celia Pulido en Santo Domingo 2026

Celia Pulido, de 23 años, se convirtió en la atleta con más medallas ganadas hasta el momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un total de 11 preseas.

Su primera medalla fue de plata en los 50 metros estilo libre, donde terminó con un tiempo de 25.35 segundos. La mexicana quedó únicamente por detrás de la colombiana Sirena Rowe, con una diferencia de 46 centésimas.

En esa misma jornada llegó su primer oro como parte del equipo mexicano de relevos 4x200 estilo libre junto a Ava Chávez, Susana Hernández y Aranza López.

Durante el segundo día de actividad sumó otros dos oros. Pulido ganó los 100 metros estilo libre con una marca de 55.50 segundos y posteriormente volvió a subir a lo más alto del podio en los relevos 4x100 estilo libre junto a Daniela Linares, Susana Hernández y María Méndez.

Daniela Linares y Celia Pulido con sus medallas. Jonathan Duenas/Mexsport

La tercera jornada también terminó con dos medallas de oro para la mexicana. Primero ganó los 50 metros dorso con un tiempo de 28.58 segundos. Después se coronó en los relevos 4x100 combinado mixto junto a Miranda Grana, Marcus Reyes y Andrés Puente. Ese mismo día disputó los 100 metros mariposa, la única final en la que no consiguió medalla.

Para la penúltima jornada llegaron dos oros más. Pulido ganó los 100 metros espalda con un tiempo de 1:00.83, resultado con el que estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

También consiguió el oro en los relevos 4x100 estilo libre mixto junto a Jorge Iga, Andrés Dupont y Susana Hernández. El equipo mexicano terminó con un tiempo de 3:30.87 para imponer otra marca centrocaribeña.

La cosecha de Celia Pulido cerró con tres preseas durante la última jornada de la natación. La primera fue el bronce en los 50 metros mariposa con 26.51 segundos y posteriormente consiguió otro tercer lugar en los 200 metros dorso con una marca de 2:12.92.

Su última participación terminó con oro en los relevos 4x100 combinado junto a Daniela Linares, Byanca Rodríguez y Miranda Grana. El equipo mexicano registró un tiempo de 4:05.25 para establecer un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Jorge Iga, Andres Dupont, Susana Hernandez y Celia Pulido suman una medalla de oro y bronce para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Mexsport

Celia Pulido lidera el medallero individual de Santo Domingo 2026

Con 11 medallas totales, ocho de oro, una de plata y dos de bronce, Celia Pulido encabeza el medallero individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La mexicana cerró su participación en la natación con preseas en 11 de las 12 finales en las que compitió y terminó con ocho títulos centrocaribeños entre competencias individuales y relevos.

En el segundo puesto aparecen empatadas la gimnasta Marina Malpica Ramírez y la nadadora Byanca Rodríguez, ambas con cinco medallas de oro.

De esta forma, las tres primeras posiciones del medallero individual de Santo Domingo 2026 están ocupadas por atletas mexicanas, con Celia Pulido al frente gracias a las 11 preseas conseguidas durante las cinco jornadas de natación.