¿Por qué McLaren, Aston Martin y Williams no han rodado en los test privados de la F1 2026?

El segundo día de pruebas privada de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona, España, solo permitió que dos equipos rodaran ante las difíciles condiciones climáticas de lluvia, una situación que llevó a que la mayoría de las escuderías decidiera no probar ante la imposibilidad de recolectar datos importantes.

Mientras que Ferrari, Red Bull, Cadillac, Alpine, Racing Bulls, Mercedes y Audi ya han salido a la pista, al menos una vez, existen otras escuderías que aún están a la espera de poder salir al trazado catalán donde están Aston Martin, McLaren y Williams.

En el caso del equipo de Grove donde corren Carlos Sainz y Alex Albon la situación apunta a un sobrepeso del coche de hasta 30 kilos. A esto se suma un fallo en la prueba de impacto que, Williams ha aprobado en las últimas horas según afirman medios europeos, aunque esto los ha hecho perder tres días de test y solo podrán usar las seis jornadas en Bahréin como su única preparación.

¿Por qué McLaren no ha rodado en Barcelona?

La ausencia de los campeones de constructores de la Fórmula 1 con Lando Norris y Oscar Piastri ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención en los primeros dos días de pretemporada, pero en el caso de McLaren la situación parece controlada.

A diferencia de Williams, los de Woking decidieron tomarse dos días más para finalizar el ensamblado del coche y saltarán a la pista este miércoles para realizar los últimos tres días consecutivos de pruebas donde tendrán a su disposición a los dos pilotos.

"Planeamos rodar en pista durante los últimos tres días de pruebas, mientras que los días de apertura han brindado una oportunidad importante para que el auto completo sea ensamblado y verificado", dijo Andrea Stella, director del equipo durante la semana.

Aston Martin, el otro ausente

El equipo donde militan Fernando Alonso y Lance Stroll hará su aparición el jueves y solo rodará las jornadas finales con el primer monoplaza creado bajo el brazo de Adrian Newey, el mítico diseñador que dejó la escudería Red Bull para integrarse al equipo del empresario canadiense Lawrence Stroll.

Los medios europeos apuntan que el equipo ha realizado modificaciones finales en el tema de aerodinámica antes de embarcar el coche desde Silverstone hasta Barcelona, esto con el objetivo de encontrar el ritmo desde el primer momento que ruede.

A diferencia de la primera aventura de Honda con los motores híbridos de la F1 con McLaren que solo trajo desgracias, la marca japonesa parece estar en sintonía con los requerimientos de la escudería.