Isaac del Toro correrá sin público en la etapa 3 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro dio un gran paso en la Clasificación general del Tour de Francia 2026 al ganar la Etapa 2, pero para la tercera ronda los organizadores la adaptarán y se correrá sin público por territorio francés, debido a que efectivos se encuentran apagando un incendio en los Pirineos Orientales.

“La caravana publicitaria no circulará sobre territorio francés. El dispositivo se verá limitado al paso de los corredores y de los vehículos indispensables para la organización de la prueba”, indicó el prefecto Pierre Regnault de la Mothe.

Así será la Etapa 3 del Tour de Francia 2026 Captura de pantalla

Asimismo, el dirigente pidió a los aficionados no acudir al recorrido ni a la meta. “Será en Francia, en todo caso, una etapa del Tour de Francia sin público”.

Por su parte, Christian Prudhomme, director del Tour de Francia 2026, señaló que las medidas que se acordaron es por las condiciones excepcionales del incendio y el proceso de adaptarse es el día a día de un organizador de carreras ciclistas.

Organizadores piden al público que no vaya a la etapa 3 del Tour de Francia 2026 Reuters

“Pensamos evidentemente ante todo en las poblaciones afectadas por el incendio (...). Lo primero es proteger a la gente, por supuesto”, añadió.

¿CÓMO SERÁ LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA 2026 QUE CORRERÁ ISAAC DEL TORO?

- Tendrá salida en Granollers, cerca de Barcelona, y meta en Les Engles.

- Tipo Montaña.

- 195.9 kilómetros de recorrido.

- El pelotón tendrá su acceso a territorio francés.