Gobierno de Reino Unido presionó a FIFA por el horario del Inglaterra vs México

La tensión alrededor del partido entre Inglaterra y México en el Mundial 2026 llegó hasta las más altas esferas del gobierno británico. De acuerdo con reportes publicados en la prensa inglesa, el primer ministro Keir Starmer intervino por la vía diplomática para oponerse a una propuesta de la FIFA que contemplaba adelantar el horario del encuentro de octavos de final.

Según la información revelada por el diario británico The Guardian, la preocupación de la federación inglesa era que un inicio más temprano redujera el tiempo de aclimatación de los Tres Leones a los 2 mil 240 metros de altitud de la Ciudad de México, un factor que, a su juicio, podía favorecer al conjunto mexicano.

El plan consistía en adelantar el partido, originalmente previsto para las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México al medio día.. Starmer instruyó a funcionarios de su gobierno para expresar su oposición a cualquier modificación que alterara la preparación deportiva de Inglaterra.

Finalmente, el encuentro no comenzó a la hora programada, aunque por una razón completamente distinta. La organización activó el protocolo por tormenta eléctrica debido a la amenaza de descargas atmosféricas sobre el estadio, lo que retrasó el silbatazo inicial una hora.

En una recepción celebrada en Downing Street, Starmer fue cuestionado sobre la presunta intervención. Sin negar el episodio, respondió.

Tuvimos que luchar con la FA para que volviera a ser como antes, lo cual fue contraproducente".

Dentro de la cancha, Inglaterra dejó atrás el ambiente adverso, la altitud y la expulsión de Jarell Quansah para imponerse 3-2 a México en un partido de alta intensidad y avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.

No fue la única ocasión en la que el gobierno británico participó indirectamente en la campaña mundialista de su selección. Días antes, el Ejecutivo impulsó una legislación de emergencia para permitir que los pubs de Inglaterra y Gales permanecieran abiertos durante la madrugada y así los aficionados pudieran seguir el partido completo sin restricciones de horario.

Aficionados ingleses abarrotaron bares en Reino Unido. Reuters

Al anunciar esa medida, Starmer declaró: "Puede que el fútbol vuelva a casa, pero nos aseguraremos de que los aficionados no tengan que hacerlo".

Crecen las ventas en Reino Unido

El triunfo inglés también representó un importante beneficio económico para el sector de la hospitalidad. De acuerdo con cifras de Heineken UK, las ventas de bebidas en sus pubs crecieron 67 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas de alimentos aumentaron 81 %. La cerveza lager registró un incremento de 76 % y la sidra de 127 %.

La mayor actividad comercial coincidió con el retrasado inicio del encuentro. Durante ese periodo, las ventas totales crecieron 4782 % interanual y aproximadamente 2 de cada 3 de los 2400 pubs operados por la empresa permanecieron abiertos para transmitir el partido.

Además, datos de MRI Software señalaron que la afluencia en las principales zonas comerciales del Reino Unido entre la medianoche y las 6 de la mañana fue casi 150 % superior a la registrada en el mismo lapso del año anterior.

Hasta el momento, ni el gobierno británico ni la FIFA han emitido un posicionamiento oficial sobre la presunta gestión diplomática para intentar modificar el horario del partido.