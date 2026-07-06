Rodri evita que arda Troya y se disculpa públicamente con Bernardo Silva tras triunfo español

El capitán de la Selección de España, Rodri Hernández, ofreció una disculpa pública a su excompañero de club, Bernardo Silva, tras el fuerte altercado que ambos protagonizaron al concluir el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El compromiso de eliminación directa se llevó a cabo en la ciudad de Dallas, consolidando el avance de la escuadra española en el torneo internacional.

El conflicto se originó en los últimos instantes del partido, cuando el marcador favorecía 1-0 a los españoles. El mediocampista portugués falló un remate de cabeza en tiempo de compensación que pudo haber forzado los tiempos extras; en plena euforia, el contención español celebró el error directamente frente al rostro del portugués, dándole un toque en la cabeza que detonó la inmediata confrontación física sobre la cancha.

Lo primero que quiero hacer es disculparme, porque no he tenido un gesto acertado con mi compañero. Me ha salido celebrar el fallo. Está mal por mi parte. Le he pedido perdón y desde aquí se lo vuelvo a pedir."

​Rodri Hernández, capitán de la Selección de España

El líder del conjunto ibérico detalló ante los medios de comunicación que buscó al futbolista luso inmediatamente después del silbatazo final en los vestidores del estadio. Aseguró que la situación quedó completamente resuelta gracias a la estrecha relación de amistad y respeto mutuo que ambos consolidaron durante su exitosa etapa en el Manchester City de la Premier League.

¿Qué títulos ganaron Rodri y Bernardo Silva juntos en el Manchester City?

Como los dos grandes cerebros del esquema táctico de Pep Guardiola, el dúo hispanoluso alzó los siguientes trofeos de máxima categoría durante las siete campañas que compartieron en el equipo.

Premier League (4): Temporadas 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24.

Temporadas 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2023/24. UEFA Champions League (1): Edición 2022/23 (donde Rodri anotó el gol de la final y Bernardo dio el pase clave).

Edición 2022/23 (donde Rodri anotó el gol de la final y Bernardo dio el pase clave). FA Cup (2): Ediciones de las temporadas 2022/23 y 2025/26.

Ediciones de las temporadas 2022/23 y 2025/26. EFL (Carabao) Cup (2): Ediciones de las temporadas 2019/20 y 2020/21.

Ediciones de las temporadas 2019/20 y 2020/21. Community Shield (2): Años 2019 y 2024.

Años 2019 y 2024. Supercopa de la UEFA (1): Año 2023.

Año 2023. Mundial de Clubes de la FIFA (1): Año 2023.

Año 2023. Otros éxitos locales (1): Copa de la Liga / FA Cup de los años complementarios de la dinastía.

Rodri rinde su respeto a Mikel Merino

Por otra parte, el jugador restó importancia a su desempeño individual y elogió el despliegue de su compañero Mikel Merino, asegurando que él merecía el reconocimiento oficial del encuentro. De igual forma, dedicó unas palabras de respeto hacia Cristiano Ronaldo, quien disputó de manera oficial su último partido en una justa mundialista.