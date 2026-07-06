Bélgica arruina el Mundial de Estados Unidos y lo elimina en Octavos

El último anfitrión de la Copa del Mundo 2026 ha quedado eliminado. Estados Unidos no pudo ante el poderío de Bélgica (1-4) y terminó fuera en los Octavos de Final.

Después de las eliminaciones de Canadá y México, la Selección de las Barras y las Estrellas también ha quedado fuera de la justa, aunque está derrota fue peor.

La Selección de Estados Unidos queda fuera del Mundial 2026; no queda ninguna anfitriona Reuters

En el papel y por los jugadores que tenía, los Diablos Rojos eran muy favoritos y así lo hicieron saber. En todo el primer tiempo, dominaron a los locales y no los dejaron hacer su futbol.

Charles De Ketelaere sorprendió con su titularidad, pero le dio la razón al técnico. Apenas al minuto 9, el belga remató un balón que se paseó por toda el área y abrió el marcador.

Bélgica controló todo el trámite del partido, no dejó a USA jugar y aunque Tillman encontró el empate (31'), tras un tiro libre que se desvió en un jugador, el resultado favoreció a los belgas.

De Ketelaere volvió a aparecer y tras un gran centro desde la derecha, apareció como un ‘9’ y remató de cabeza para hacer el 1-2 al 33’.

Pese a que Estados Unidos salió con un poco más de corazón en el segundo tiempo, un error de su portero culminó todo. Freese cortó un balón largo, pero se confió, le robaron el esférico y sin arquero, Vanaken puso el 1-3.

Para culminar un partido desastroso de Estados Unidos, otro error en defensa en los minutos finales, dejaron que Lukaku robará el esférico y disparará para poner el 1-4 definitvo.

Estados Unidos eliminado del Mundial 2026

USA era la única selección de las tres anfitrionas que permanecía en el Mundial 2026. Aunque venía en un gran momento, cometieron muchos errores en defensa y ante una selección como Bélgica, no te perdona.

Lukaku entró en el segundo tiempo y anotó el cuarto gol para Bélgica REUTERS

Aunque no llegaban como favoritos, el equipo de Mauricio Pochettino tenía el aliento y el empuje de jugar en 'casa', sin embargo, la afición tampoco alentó para buscar el empate.

Bélgica vs España en Cuartos de Final

Ahora Bélgica se mantiene como una selección poderosa en el Mundial y quieren seguir escribiendo historia para su país.

Ahora, en Cuartos de Final se medirá ante España en u partido que promete muchas emociones, ya que son dos selecciones con muchas similitudes.