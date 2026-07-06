Isaac del Toro impulsa a Pogacar y el UAE domina la etapa 3 del Tour de Francia 2026

El mexicano Isaac del Toro volvió a ser protagonista en el Tour de Francia 2026, esta vez en la etapa 3, donde su trabajo fue clave para que Tadej Pogacar se quedara con la victoria y asumiera el liderato general de la competencia.

La jornada, disputada entre Granollers y Les Angles, dejó una exhibición del UAE Team Emirates, que controló el ritmo en la montaña y terminó consolidando el dominio de sus líderes en la clasificación general.

Isaac del Toro ayudó a su comapañero Tadej Pogacar a ganar la Etapa 3 del Tour de Francia REUTERS

Del Toro, pieza clave en el triunfo de Pogacar

En el tramo decisivo de la etapa, Del Toro fue fundamental al lanzar el ataque final que permitió a Pogacar despegarse del grupo de favoritos en los últimos metros.

El esloveno aprovechó el trabajo de su compañero mexicano para imponer su potencia en el cierre y cruzar la meta en primer lugar, resultado que además le permitió vestir el maillot amarillo como nuevo líder del Tour.

Clasificación de la etapa 3 del Tour de Francia 2026:

1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates – XRG - Tiempo: 4:45:11 +10″

2. Jonas Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - Tiempo: 0:02 +6″

3. Richard Carapaz - EF Education – EasyPost - Tiempo: ” +4″



9. Isaac del Toro - UAE Team Emirates - Tiempo: 0:04

Pogacar recupera el liderato del Tour de Francia

Con este triunfo, Tadej Pogacar reafirmó su condición de favorito al título, sumando su victoria número 22 en la historia del Tour de Francia.

El corredor del UAE aprovechó el trabajo colectivo del equipo para superar a Jonas Vingegaard en la clasificación general, en una etapa marcada por la exigencia del recorrido montañoso y el alto desgaste del pelotón.

Clasificación general del Tour de Francia:

1. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates - Tiempo: 8:46:55

2. Jonas Vingegaard - Team Visma | Lease a Bike - Tiempo: “

3. Remco Evenepoel - Red Bull – BORA- hansgrohe - Tiempo: 0:23

4. Isaac del Toro - UAE Team Emirates - Tiempo: 0:24

UAE Team Emirates, dominio absoluto en la montaña

El UAE Team Emirates volvió a demostrar su poderío en la alta montaña, controlando el ritmo de la etapa y neutralizando los intentos de ataque de los rivales directos en la pelea por el liderato.

Isaac del Toro está teniendo un buen inicio en el Tour de Francia REUTERS

La actuación del equipo no solo consolidó a Pogacar como líder, sino que también colocó a Del Toro entre los protagonistas destacados del inicio de la competencia.

Del Toro sigue brillando en su primer Tour de Francia

El ciclista mexicano continúa dejando buenas sensaciones en su debut en la Grande Boucle, mostrando solidez en etapas de alta exigencia y confirmándose como una de las revelaciones del equipo UAE.

Su rendimiento ha sido clave en el esquema de Pogacar, consolidándose como una pieza estratégica en la lucha por la clasificación general.