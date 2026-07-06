Ni el Mundial en casa los salvó; México, Estados Unidos y Canadá son eliminados en octavos

Estados Unidos se convirtió en el último anfitrión en despedirse del Mundial 2026. La selección dirigida por Mauricio Pochettino fue exhibida por Bélgica, que la goleó 4-1 en los octavos de final y completó el adiós en la misma ronda de todos los seleccionados que sostuvieron encuentros de local.

Por primera ocasión desde que existe el torneo, una Copa del Mundo fue organizada por tres países distintos y quedará marcado en las estadísticas por la eliminación en el mismo tramo del certamen.

Así se fueron despidiendo

Canadá abrió la cadena de eliminaciones tras caer 3-0 frente a Marruecos. Después llegó México, que perdió 3-2 ante Inglaterra en un partido que nunca logró empatar pese a jugar con uno futbolista más durante gran parte del encuentro. Estados Unidos cerró el fracaso colectivo al ser goleado 4-1 por Bélgica.

Los tres recibieron al menos tres goles en los octavos de final, una muestra de las dificultades defensivas que marcaron el desenlace de sus respectivos torneos para los equipos de la Concacaf.

La derrota estadunidense también puso fin a la presencia de las sedes del Mundial en la competencia. Los aficionados locales ya no tendrán representación nacional en los cuartos de final.

En la cancha, Bélgica fue ampliamente superior. Charles De Ketelaere marcó dos goles y dio una asistencia para liderar la clasificación de los Diablos Rojos. Malik Tillman empató momentáneamente el encuentro con un tiro libre, pero la igualdad apenas duró 61 segundos antes de que los europeos recuperaran la ventaja.

Los errores defensivos volvieron a castigar al conjunto de Mauricio Pochettino. Dos desatenciones en la primera mitad y una equivocación del portero Matt Freese al inicio del complemento facilitaron el camino para Bélgica, que selló la goleada con un tanto de Romelu Lukaku en el tiempo agregado.

La eliminación adquiere un matiz todavía más polémico porque Estados Unidos contó con Folarin Balogun, cuya suspensión de un partido fue revocada por la FIFA apenas unas horas antes del encuentro, en una decisión que provocó protestas de la Federación Belga y críticas por la supuesta intervención política desde la Casa Blanca. Su presencia, sin embargo, no cambió el destino del equipo anfitrión.

Con la caída de Estados Unidos, únicamente Argentina y Colombia mantienen viva la esperanza del continente americano. Ambas selecciones buscarán este martes su boleto a los cuartos de final cuando enfrenten a Marruecos y Suiza, respectivamente.