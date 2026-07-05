"No puedo creer lo que logramos"; Isaac del Toro dedica histórica victoria a México

Isaac del Toro todavía no terminaba de asimilar la dimensión de lo que acababa de conseguir. Minutos después de convertirse en el segundo mexicano en conquistar una etapa del Tour de Francia, el bajacaliforniano confesó que seguía incrédulo por la hazaña y aseguró que el triunfo pertenece a todas las personas que lo acompañaron durante el camino.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG reconoció que la victoria representa el mayor logro de su carrera, aunque dejó claro que detrás del éxito existe el esfuerzo de un grupo completo, desde sus compañeros de equipo hasta su familia y los amigos con quienes comenzó a montar bicicleta.

De verdad significa todo. Soy un tipo muy privilegiado. No te imaginas cuánto trabajamos como equipo para estar aquí. Hay muchísima confianza por parte de todo el equipo. Este es el trabajo de todos: de mi familia, de mis amigos de la infancia con los que crecí. No puedo creer lo que acabo de lograr. Es una locura", expresó todavía con la emoción reflejada en el rostro.

Del Toro también destacó el orgullo que representa competir rodeado de algunos de los mejores ciclistas del planeta y formar parte de la estructura más poderosa del pelotón internacional.

Poder estar en el mismo equipo que ellos y en el mejor equipo del mundo te llena de emociones. No te imaginas cómo me siento ahora mismo, especialmente por mi país. Todo lo que está pasando es una locura. Gracias a mis compañeros de equipo", añadió.

La estrategia salió como estaba planeada

Más allá de la emoción del momento, el mexicano explicó que la victoria fue consecuencia de una estrategia preparada por el UAE Team Emirates-XRG, la cual logró ejecutar prácticamente a la perfección en el circuito final por las calles de Barcelona.

El ciclista reconoció que perdió algunas posiciones antes del ascenso definitivo, aunque nunca dejó de confiar en el plan diseñado por su equipo.

"Íbamos súper rápido. Habíamos previsto que esto podía pasar. En la cima de la subida no logré estar en la posición de adelante. Después traté de alcanzar a Skjelmose. Hicimos un plan para hoy y lo logramos. Al final la diferencia era más grande, así que simplemente me dejé llevar por el ritmo hasta la línea de meta", relató.

La serenidad para ejecutar ese ataque final terminó marcando la diferencia y permitió que Del Toro cruzara la meta en el primer lugar para escribir una nueva página en la historia del ciclismo mexicano.

"Estoy orgulloso de tener este nivel"

El histórico triunfo también dejó espacio para reconocer el trabajo de sus compañeros, especialmente el de Brandon McNulty, pieza importante durante el desarrollo de la etapa.

"Significa mucho tener eso hoy. Estoy muy feliz de tener a Brandon. Este tipo de oportunidades casi nunca se presentan. Estoy súper orgulloso de tener el nivel para manejar este tipo de situaciones", aseguró.

Con apenas 22 años, Isaac del Toro ya consiguió una hazaña reservada para muy pocos corredores. Su victoria lo convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, 36 años después de que Raúl Alcalá lo hiciera por última vez.

Más allá del resultado, las palabras del bajacaliforniano reflejaron la personalidad con la que ha conquistado al mundo del ciclismo: un corredor consciente de que el éxito individual solo es posible gracias al trabajo colectivo y que, aun después de alcanzar la cima, sigue poniendo por delante a quienes lo ayudaron a llegar hasta ella.