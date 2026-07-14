¿Por qué Argentina e Inglaterra se odian en el futbol? La historia detrás del conflicto

Argentina e Inglaterra chocan de nueva cuenta en un Mundial y la memoria terca de inmediato traslada todo a temas que no son meramente futbolísticos. Una de las mayores rivalidades en el futbol tiene orígenes en una guerra que a todas luces fue absurda, como casi todas, y duró 74 días en los que hubo un cruel ganador y perdedor, como siempre pasa en estas problemáticas.

"Paren un poco, no hay ningún mensaje, es un partido de futbol y nada más. No le busquen otras cosas. Aprecio mucho a los jugadores ingleses y a su técnico, no den otro tipo de comunicación", dijo Lionel Scaloni, técnico argentino, sobre este juego.

¿Pero, en el futbol es verdad que ingleses y argentinos se odiaron desde tiempos inmemoriales por sus fuertes capacidades futbolísticas?

Nadie recuerda que jugaron en lo años 60's.

Los archivos del Mundial dicen que no. Realmente todo sucedió a partir de la década de los 80 con la Guerra de las Malvinas y el partido de cuartos de final de México 1986.

Maradona levanta la Copa del Mundo, en el camino habrá dejado fuera a Inglaterra con su equipo gracios a dos goles suyos. Especial

Antes, se enfrentaron dos veces en Mundiales, con franca superioridad inglesa. En Chile 1962, ganando 2-0 cuando la selección argentina era prácticamente amateur y a nadie le importaba que jugara una Copa del Mundo, y en 1966, en cuartos de final, con aquella famosa expulsión de Antonio Rattin.

El partido se suponía fácil para los ingleses, pero les costó mucho más esfuerzo del debido y aprovecharon que el silbante expulsó al capitán Rattin, quien al salir estrujó un banderín de tiro de esquina con los colores ingleses. Aunque para Argentina fue una herida, casi nadie hizo caso.

¿Cómo fue la Guerra de Las Malvinas?

Cuando llegó 1982, el presidente Leopoldo Galtieri ordenó con su junta militar descargar tropas en las Islas Malvinas, un archipiélago de dos islas y 700 islotes que desde el Siglo XIX era controlado por el gobierno británico. La respuesta de la Primera Ministra Margaret Thatcher fue demoledora y en poco más de dos meses disolvió el reclamo causando la muerte de 649 soldados argentinos. Eso precipitó la caída de la dictadura militar y un problema diplomático que se exaspera cada vez que se ven en una cancha de futbol ambos países.

Por supuesto, que a todo ello contribuyó Diego Armando Maradona con su discurso antes de salir al campo en 1986: "vamos muchachos, nos mataron a nuestros pibes, no podemos perder. Estos hijos de puta nos mataron a algún primo, algún amigo".

Jorge Valdano lo recuerda como si hubiera pasado este episodio ayer: "estaba muy fresco en ese momento lo de las Malvinas y eso puso efervescente el duelo, luego las palabras de Diego, es verdad que había un magnetismo especial en ese partido".

Maradona encendió la leña del odio y la pelea

Y se robusteció el odio con un gol anotado por la mano de Maradona y otro en el que se quitó de encima a seis ingleses. "Fue un pequeño bastardo. Me dolió más ese gol que el de la mano, sobre todo porque a mí me eludió un par de veces", atestiguó el defensa Terry Butcher.

Diego Maradona corre con el puño arriba mientras Terry Butcher queda desolado en el suelo. Mexsport

A partir de 1986, los enfrentamientos de Argentina e Inglaterra no fueron iguales. Volvieron a verse en Francia 1998 en octavos de final con saldo otra vez favorable a los sudamericanos, en esta ocasión por penales, pero en 2002, en fase de grupos, David Beckham y su pandilla cobraron venganza al ganar 1-0 y dejar prácticamente fuera a los argentinos de la competencia en Corea y Japón.