Barcelona vuelve al trabajo: Hansi Flick inicia pretemporada con solo nueve jugadores

El FC Barcelona comenzó oficialmente su preparación rumbo a la temporada 2026-2027 con su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde Hansi Flick encabezó la vuelta al trabajo tras el periodo vacacional.

La jornada arrancó con las tradicionales pruebas médicas y físicas para evaluar la condición de los futbolistas antes de iniciar las sesiones en cancha. El entrenador alemán busca que su plantilla alcance el mejor nivel competitivo desde las primeras semanas de pretemporada.

Barcelona arranca con plantel incompleto

Debido a la participación de varios futbolistas en la Copa del Mundo y a que algunos jugadores todavía no se han incorporado, el primer entrenamiento contó únicamente con nueve elementos del primer equipo.

Los jugadores que estuvieron presentes fueron Marc-André ter Stegen, Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.

La situación de Ter Stegen también fue uno de los puntos de atención, ya que su posible salida rumbo al Ajax estaría cerca de concretarse.

Por su parte, Fermín López no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros debido a que continúa con su proceso de recuperación. El mediocampista realizó ejercicios específicos al margen del grupo.

Preparan la defensa de su título

El inicio de la pretemporada marca el primer paso de una nueva campaña en la que el Barcelona buscará mantenerse como protagonista del futbol español y europeo, además de tratar de defender su reciente campeonato de LaLiga.

Las sesiones en la Ciudad Deportiva Joan Gamper serán clave para que Hansi Flick consolide su modelo de juego antes de los primeros partidos amistosos del verano y del arranque oficial de la temporada.