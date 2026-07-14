Cadillac alista su arsenal en Bélgica: Estrenará mejoras en Spa-Francorchamps

Luego de que Cadillac logró completar con sus dos coches el Gran Premio de Gran Bretaña con Sergio Pérez finalizando en la posición 14, repitiendo su mejor resultado hasta ahora, el equipo se dirige al Gran Premio de Bélgica, una de las pistas más veloces del calendario y donde volverán a colocar una actualización.

El paquete es menos ambicioso que lo llevado al Gran Premio de Austria, donde desafortunadamente ambos coches se retiraron dadas las complicaciones con el sistema de enfriamiento de los frenos.

El circuito de Spa-Francorchamps tiene exigencias especiales debido a las altas velocidades con las que se encuentran. Ahora, los ingenieros de la escudería implementarán un alerón delantero actualizado, pieza fundamental que da continuidad al programa general de desarrollo del auto a lo largo de este año.

La meta principal es contrarrestar el déficit en zonas veloces y lidiar con los brutales cambios de elevación del trazado, el cual es el más largo del serial con 7.004 kilómetros de extensión.

El director del equipo, Graeme Lowdon, se mostró entusiasmado por los resultados del último fin de semana y confía en que las nuevas piezas ayuden a pelear directamente en la zona media de la parrilla: “El Gran Premio de Gran Bretaña fue un fin de semana muy positivo para nosotros”, señaló el directivo.

Completar las distancias totales del Gran Premio y del Sprint al final de una doble fecha fue otro paso adelante en nuestro desarrollo y quiero agradecer a todo el equipo. Lo más satisfactorio, sin embargo, fue que pudimos alejarnos de la parte trasera de la parrilla y competir duro contra algunos de los otros equipos. Nos gustaría ver más de eso este fin de semana en Bélgica”, concluyó el jefe de la organización.

Cadillac es hasta ahora el único equipo que sigue sin sumar puntos, sin embargo, con apenas 10 fechas en el calendario los avances conseguidos la escudería se encuentra satisfecha con el progreso.