“Ganaba millones, pero en prisión con 113 euros era más feliz”: el cambio de vida de Dani Alves

El exfutbolista brasileño Dani Alves encendió las redes sociales tras la viralización de sus testimonios como predicador y conferencista religioso después de su paso por prisión. Durante sus intervenciones en eventos evangélicos, el exjugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM de la Liga MX dejó frases que contrastan su millonario pasado deportivo con la profunda transformación espiritual que, según afirma, experimentó mientras se encontraba privado de la libertad en Barcelona.

Las declaraciones que han cobrado mayor fuerza corresponden a su participación en foros de fe, en los que Alves asegura haber encontrado la auténtica felicidad en la austeridad del confinamiento. "Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al futbol, pero en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones", declaró abiertamente ante sus oyentes.

El brasileño detalló que en el centro penitenciario su rutina consistía en limpiar las instalaciones, una labor mundana que realizaba con un enfoque espiritual.

Antes yo jugaba al futbol y ahora estaba en la prisión limpiando la cárcel, pero tenía a mi papá [Dios] conmigo. Yo decía: '¿Qué valen millones de euros sin padre?'".

¿Por qué estuvo Dani Alves en la cárcel de Barcelona?

Sus discursos no han estado exentos de una enorme polémica debido al contexto de su reclusión. Dani Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023 tras ser acusado de la violación de una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona, un hecho ocurrido a finales de diciembre de 2022.

El mediático proceso legal, que conmocionó al mundo del deporte y activó estrictos protocolos de violencia de género en España, culminó inicialmente con una condena de cuatro años y medio de prisión. Alves pasó 14 meses tras las rejas en la cárcel de Brians 2 antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictara su absolución en marzo de 2025, una resolución que actualmente aguarda una revisión final por parte del Tribunal Supremo.

Ahora, alejado del balompié de élite y enfocado en su faceta como ministro religioso, Alves recorre distintos auditorios asegurando que el encierro fue el escenario necesario para "liberar su alma".

¿Cuánto dinero tuvo que pagar Dani Alves a los Pumas de la UNAM?

Incumplimiento de contrato : La detención de Alves en España y su encarcelamiento derivó en la ruptura de su acuerdo con los Pumas de la Liga MX, equipo en el que militaba antes de su captura.

: La detención de Alves en España y su encarcelamiento derivó en la ruptura de su acuerdo con los Pumas de la Liga MX, equipo en el que militaba antes de su captura. Demanda millonaria : El club de la Universidad Nacional Autónoma de México demandó al jugador por daños y perjuicios a su filosofía institucional, además de romper las cláusulas de comportamiento.

: El club de la Universidad Nacional Autónoma de México demandó al jugador por daños y perjuicios a su filosofía institucional, además de romper las cláusulas de comportamiento. Fallo del TAS: El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) obligó al ahora ministro religioso a indemnizar a la institución auriazul con la cifra de 2.2 millones de dólares.

El regreso al futbol en Portugal y la compra de su propio club

Cuando muchos daban por terminada su carrera en el césped tras la larga inactividad, Alves reactivó su faceta como futbolista profesional en el Sporting Clube de Sao Joao de Ver de Portugal.

A principios de 2026, el brasileño no solo adquirió la propiedad del club luso de la Tercera División, sino que firmó un acuerdo para registrarse como jugador en la plantilla. De esta forma, el exdefensor del FC Barcelona dio sus últimas patadas oficiales vistiendo la camiseta de su propia franquicia en el balompié de Europa.