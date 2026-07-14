Lewandowski ya entrena con Chicago Fire y podría enfrentar a Cruz Azul en la Leagues Cup

Robert Lewandowski ya comenzó oficialmente su nueva etapa en la MLS. El delantero polaco se presentó este martes en las instalaciones del Chicago Fire, donde realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Gregg Berhalter, marcando el inicio de un nuevo reto tras una exitosa trayectoria en el futbol europeo.

El histórico goleador fue recibido por el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros para comenzar su proceso de adaptación al futbol estadounidense, con la mira puesta en debutar lo antes posible con el conjunto de Chicago.

Lewandowski apunta a la Leagues Cup

Si su preparación física y adaptación avanzan conforme a lo previsto, Lewandowski podría disputar la Leagues Cup durante el mes de agosto, torneo en el que Chicago Fire se medirá a tres equipos de la Liga MX: Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

La posible participación del atacante polaco incrementa el atractivo del certamen, ya que los clubes mexicanos tendrían enfrente a uno de los delanteros más importantes de la última década.

Un refuerzo de peso para la MLS

Tras conquistar títulos y consolidarse como uno de los máximos goleadores del futbol europeo, Lewandowski llega a la MLS con el objetivo de reforzar al Chicago Fire y elevar el nivel competitivo de la liga.

Su incorporación también representa un impulso para la Leagues Cup, torneo que reunirá nuevamente a equipos de la MLS y la Liga MX con varias figuras internacionales como protagonistas.