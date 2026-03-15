El polémico festejo de Miguel Cabrera tras vencer a Japón: "Que nos mamen el huevo".

Venezuela ganó en el diamante, pero parece que ha perdido en el sentido social. En medio de los problemas que azotan a su país, el equipo de béisbol obtuvo un glorioso triunfo ante la poderosa novena de Japón en el Clásico Mundial.

Pero mientras los asiáticos, apenados y llenos de amor propio agacharon la cabeza ante sus aficionados en señal de respeto, en una clara muestra de deportivismo a pesar de la derrota, en el vestidor de los latinos hubo como suele pasar, algún exceso.

Miguel Cabrera y su festejo controvertido

En imágenes desde la intimidad de la celebración, se escucha a un Cabrera eufórico, fuera de sí, gritando a cámara: "¡Que nos mamen el huevo!", mientras sus compañeros, conscientes de la presencia de teléfonos, intentan contener el daño. "No graben eso", se oye decir a uno de los peloteros.

Para suavizar el impacto, otro jugador (identificado como Ronald Acuña Jr.) lanza la frase que ya es meme: "Mi gente, hoy comimos sushi", una referencia directa a la derrota de los nipones que, aunque jocosa, para muchos internautas cruza la línea del respeto.

La polémica no surge solo por las palabras, sino por la comparación. Segundos después de quedar eliminados, el equipo de Japón —fiel a su milenaria cultura de honor— se alineó frente al público y realizó una reverencia profunda.

En redes, la crítica ha sido feroz: "Mientras ellos enseñan educación al mundo, nosotros enseñamos vulgaridad" o "Cabrera tiene los anillos de Serie Mundial, pero le falta la clase de un novato japonés", son algunos de los comentarios.

El béisbol da una chispa de felicidad a Venezuela

Esta victoria llega en el momento más atípico para Venezuela. El país aún procesa el shock geopolítico del año: la caída de Nicolás Maduro tras la intervención estratégica del gobierno de Donald Trump. Justo en días previos a la gran victoria venezolana, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como la primer mandataria.

Muchos analistas sugieren que la explosión de Cabrera no fue solo deportiva, sino una descarga de adrenalina tras años de censura y presión política. Sin embargo, otros lamentan que, en el momento en que Venezuela busca "limpiar su imagen" ante el mundo, su máximo referente deportivo actúe de forma soez.

Miguel Cabrera sumó 501 jonrones en su carrera. (Reuters)

¿Se mancha el legado de Miguel Cabrera?

Miguel Cabrera, el "Triple Corona", el hombre de los 3 mil hits, se retiró en 2023. Para sus defensores, es solo "un tipo feliz celebrando con los suyos". Para sus detractores, es el ejemplo de cómo el ego puede devorar a la leyenda.

Venezuela avanza en el Clásico, pero queda la duda: ¿Vale la pena ganar si en el camino se pierde la categoría? Como sea, los números de Miguel Cabrera son inolvidables: figura de los Tigres de Detroit con los que jugó 15 años. En 2012 fue el primer latino en ganar la Triple Corona de bateo. Hizo 500 home runes y 3 mil hits poniendo su nombre junto a Hank Aaron y Willie Mays. Fue dos veces MVP y cuatro veces campeón de bateo de la Liga Americana y un título de Serie Mundial con los Marlines de Florida en 2003.