Delcy Rodríguez pide acabar con las sanciones

CARACAS.– La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó ayer al mandatario estadunidense, Donald Trump, poner fin a las sanciones contra su país durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó.

La reunión fue encabezada por los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, para discutir sobre seguridad y energía.

“Han surgido importantes acuerdos, importantes rutas de trabajo que vamos a acelerarlas en los próximos las próximas semanas”, dijo Gil al cierre del encuentro sin entrar en detalles.

Rodríguez tenía previsto reunirse ayer con el mandatario Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida el jueves pasado de común acuerdo por motivos de seguridad.

En su lugar llegó a Caracas una misión de alto nivel para reunirse con un equipo encabezado por Rodríguez, que gobierna tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Más temprano, EU relajó medidas contra Venezuela, con el propósito de elevar la producción de fertilizantes frente a la escasez de petróleo por la guerra en Oriente Medio.