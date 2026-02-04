Polémica contra el América; Olimpia arremete por ‘hacer tiempo’

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, encendió la polémica al arremeter contra el América tras la derrota por 1-2 en el partido de ida de su serie de Primera Ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El uruguayo cuestionó la ‘grandeza’ del equipo mexicano y señaló que no se vio la diferencia de equipos, además que apuntó que los dirigidos por André Jardine hacían cosas raras, como hacer tiempo.

“No se vio la diferencia que todos hablaban del América gigante de México con el equipo más grande de Honduras. Todos sabemos que hay diferencias, pero en la cancha no se notó, todo lo contrario. Vimos un América que por momentos hacía cosas raras, hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos”, mencionó el técnico en conferencia de prensa.

Eduardo Espinel consideró que el segundo tiempo del partido estuvo más parejo, pero atribuyó que los pequeños errores que cometieron, fueron factor para la derrota en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras.

En el Olimpia acusaron que no se vio la diferencia entre equipos Mexsport

El técnico del Olimpia espera que el partido de vuelta sea complicado, aunque aseguró que irán con la misma visión con la que jugaron hoy.

“No tenemos nada que perder, todo lo que pueda ser para nosotros puede ser ganancia y vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado y ganar”, agregó.

El América abrió el marcador al 45+2’, cuando Víctor Dávila aprovechó un balón suelto dentro del área, tras un tiro de esquina, para definir con potente remate de pierna izquierda.

Para la vuelta, en Olimpia esperan ir con la misma visión Mexsport

El Olimpia igualó al 50’. Jorge Álvarez mandó un potente disparo desde fuera del área.

El América selló el triunfo al 88’. Brian Rodríguez ealizó un disparo que fue rechazado por Edrick Menjivar y Ramón Juárez estuvo atento para aprovechar el rebote para mandar el balón al fondo de la red.

El partido de vuelta se disputará el próximo 11 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes. El ganador avanzará a los Octavos de final.