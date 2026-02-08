Polémica en el Ciudad de los Deportes: Exhiben error arbitral en triunfo del América

El reciente enfrentamiento entre las Águilas del América y los Rayados de Monterrey terminó con un marcador favorable para los locales, pero el resultado deportivo pasó a segundo término debido a una furiosa controversia arbitral. Aunque el cuadro azulcrema sumó tres puntos vitales en el Estadio Ciudad de los Deportes, la actuación de los encargados de impartir justicia quedó en el ojo del huracán tras una jugada que pudo cambiar el destino del encuentro.

Brian Rodríguez controlando el balón. Mexsport

La victoria por la mínima diferencia se vio empañada por una acción violenta en los minutos finales del tiempo agregado. El protagonista fue el delantero chileno Víctor Dávila, quien, en la disputa por el balón, propinó una aparatosa pisada sobre el guardameta regiomontano, Luis Cárdenas. A pesar de la gravedad del contacto y de que el portero quedó tendido en el césped con visibles muestras de dolor, el árbitro central decidió resolver la situación mostrando únicamente la tarjeta amarilla, lo que desató la indignación en el banquillo visitante y en las redes sociales.

EL VAR Y EL ÁRBITRO IGNORARON LA ROJA

La decisión arbitral no tardó en recibir críticas de expertos. El analista de TUDN, Fernando Guerrero, utilizó su cuenta de X para señalar el grave error de apreciación del cuerpo arbitral. Según el ex silbante, Víctor Dávila debió irse a las regaderas de inmediato por la imprudencia de su entrada. Guerrero enfatizó que el jugador azulcrema "jugó gratis" los últimos instantes, pues la infracción cumplía con todos los requisitos para una expulsión directa.

Lo más alarmante para el analista fue el silencio del VAR. La tecnología, que llegó al futbol mexicano para corregir este tipo de "errores claros y obvios", brilló por su ausencia. Los encargados de la revisión en video no llamaron al juez central para ver la repetición, validando así la decisión de dejar al América con once hombres en el campo hasta el silbatazo final. Esta omisión reavivó el debate sobre el criterio arbitral en los partidos de alta convocatoria.

ZENDEJAS Y JARDINE RESPIRAN EN LA TABLA

Más allá de la polémica, el partido ofreció momentos de tensión futbolística. El equipo dirigido por André Jardine logró su tercer triunfo consecutivo en todas las competencias, lo que les permitió escalar posiciones y meterse de lleno entre los primeros ocho lugares de la tabla general. El héroe de la noche fue Alejandro Zendejas, quien rompió el cero en el marcador gracias a una jugada colectiva que nació de la presión alta.

Alejandro Zendejas celebrando su anotación ante Monterrey. Mexsport

El gol cayó tras una oportuna recuperación de Jonathan Dos Santos en las inmediaciones del área rival. El mediocampista sirvió para Zendejas, quien con gran técnica individual recortó hacia el centro, realizó un amague para quitarse la marca y definió con un tiro raso al primer poste que superó a Cárdenas.

Antes de la anotación, el América ya avisaba con peligro. Durante el inicio del segundo tiempo, Brian Rodríguez desbordó con velocidad por la banda izquierda, quedando mano a mano con el arquero, pero su disparo salió desviado. De igual forma, Kevin Álvarez tuvo una oportunidad clara frente al arco que no logró concretar. Pese a las fallas, el gol de Zendejas bastó para que las Águilas volaran alto, aunque el vuelo quedó marcado por la sombra de una tarjeta roja que nunca llegó.