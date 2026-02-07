¡Se estrenó! Así luce la 'profe cam' que llevan los árbitros en Liga MX

La tecnología sigue creciendo en la Liga MX, ya que después de haber implementado el fuera de lugar semiautomático, este mismo Clausura 2026 llegó la profe cam, una toma proveniente desde el árbitro que muestra la intimidad de lo que pasa en el terreno de juego; el duelo entre América y Monterrey fue el encargado de inaugurarla.

En busca de conseguir una nueva herramienta para mejorar la experiencia de los fans y ampliar la oferta de ángulos televisivos, la Liga MX estrenó una cámara que los árbitros utilizarán en ciertos partidos del futbol mexicano para brindar una vivencia nunca antes vista en las canchas del balompié mexicano.

Además, de los más de 200 partidos que restan de la Fase Regular correspondiente al Clausura 2026, esta cámara se estará implementando en, al menos, 40 de estos compromisos.

Este fue el comunicado que dio a conocer la Liga MX horas antes de su implementación:

Fue durante los primeros minutos del partido entre América y Monterrey cuando la toma televisiva mostró a los aficionados la cámara que utilizaba Oscar Mejía en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, mostrando más de cerca lo que ocurre en el terreno de juego.

Bautizada como la profe cam, así es como se aprecia la toma que los árbitros estarán utilizando en la Liga MX a partir de la Jornada 5 de este mismo Clausura 2026:

Se espera que para la Jornada 6 del Clausura 2026, el Clásico Nacional entre Chivas y América tenga la implementación de esta profe cam, misma que podría estar mostrando la imagen proveniente de César Ramos Palazuelos, árbitro que se perfila para impartir justicia en el compromiso que se jugará en el Estadio Akron el próximo sábado 14 de febrero.

* Cabe señalar que la profe cam únicamente podrá sintonizarse en partidos que transmita TUDN, en ninguna otra televisora con derechos de transmisión de la Liga MX.

BFG