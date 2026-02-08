Jardiné confía en el repunte del América tras vencer a Rayados y recuperar piezas clave

Andre Jardiné volvió a ser ese entrenador que no pone su cara de piedra después de un mal resultado. Con la segunda victoria en la bolsa en el torneo Clausura y la vuelta a la actividad de Alejandro Zendejas, el estratega americanista pone su confianza en que con el paso del tiempo, las Águilas volverán a alcanzar el nivel que no hace mucho las hizo tricampeonas del balompié mexicano.

La victoria ante Rayados en el campo del estadio de La Ciudad de los Deportes fue una muestra de que el equipo está retomando el rumbo, luego de haber comenzado el campeonato con varias bajas y con un ataque muy chato, que se fue en blanco en sus primeros tres partidos por primera ocasión desde el torneo corto de 1970.

Este juego deja muy buenas sensaciones. El crecimiento de este equipo iba de la mano del crecimiento de algunos jugadores muy importantes como (Alejandro) Zendejas, como Chiquito (Erick Sánchez), como Henry Martin, entre otros”, dijo Jardines. “No fue fácil comenzar el torneo con algunas bajas, eso nos debilitó un poco, pero tenemos la certeza de que conforme van pasando los partidos y las semanas, vamos recuperando nuestra forma y volviendo a las bases”.

Andre Jardiné celebró la segunda victoria consecutiva de América en el campeonato; ahora debe planear el Clásico ante Chivas. Mexsport

Zendejas hizo un tanto de bandera antes de tener que abandonar el campo debido a una molestia física, que hizo que se prendieran las alarmas en la banca azulcrema. Después del encuentro, Jardiné confirmó que la molestia física del extremo estadunidense no es de cuidado para la vuelta de su serie ante el Club Olimpia de Honduras.