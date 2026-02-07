¿Impondrá moda con su manga? Raphael Veiga debuta con América 

Raphael Veiga debutó con América y quedó cerca de anotar. El futbolista brasileño que llega a complementar el ataque del conjunto azulcrema, tuvo sus primeros minutos en la Liga MX luego de comenzar el encuentro correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 desde la banca; ingresó al minuto 66 por Erick Sánchez; utilizó una manga corta y otra larga.

A una semana de su arribo a México, y unos cuántos días después de haber sido anunciado como futbolista del América por lo que resta del 2026, Raphael Veiga vivió sus primeros minutos con las Águilas arribando al recinto de la Colonia Noche Buena.

Con el 23 en la espalda -y ante la ovación de los aficionados en la capital del país- André Jardine llamó a Raphael Veiga para que tomara el sitio de Erick Sánchez durante el minuto 66 del compromiso frente a los de la Sultana del Norte, justo después del gol de Zendejas que ponía por delante a los locales.

Jugada a jugada de Veiga en su debut con América

Colocándose como 10 por detrás de Víctor Dávila, el brasileño buscaba adueñarse de la creatividad ofensiva del América, mostrándose como opción y tratando de superar una férrea marca de defensores y mediocampistas.

Luciendo la manga en su brazo izquierdo, Veiga estuvo a punto de debutar con gol en el minuto 72, cuando tomó balón en los linderos del área y colocando el esférico en la esquina inferior derecha de Cárdenas, quien con un manotazo evitó el tanto del carioca.

En el resto de los minutos sobre el terreno de juego, Veiga recibió un par de faltas que cortaron el avance azulcrema, sin embargo, ya no existió mayor peligro en el arco de Rayados, confirmándose el triunfo de América que lo coloca 8º, por lo que -de jugarse en este instante- enfrentaría a Chivas en unos hipotéticos Cuartos de Final.

La siguiente prueba para Veiga y compañía se dará el miércoles 11 de febrero, cuando América busque sentenciar su eliminatoria frente al Olimpia de Honduras luego de haberse impuesto 1-2 en Centroamérica con un agónico gol de Víctor Dávila, mismo en el que el brasileño podría contar con una mayor cantidad de minutos, poniéndolo a prueba físicamente de cara a un Clásico Nacional que se ve de reojo.

Raphael Veiga durante su debut en la Jornada 5 del Clausura 2026. Mexsport

BFG