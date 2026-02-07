“Siempre habrá detractores”: Efraín Juárez respalda a los jugadores de Pumas tras empate ante Atlas

A pesar de las múltiples críticas que ha recibido Pumas en las últimas semanas, mismas que se intensificaron tras la derrota ante San Diego FC en la Concachampions, el técnico Efraín Juárez dejó claro que el ruido externo no le quita el sueño y que mantiene plena confianza en el trabajo de su equipo.

Luego del empate de último minuto frente a Atlas en el Estadio Jalisco, el estratega auriazul aseguró que, aunque siempre existirán detractores, el plantel se mantiene unido, tranquilo y consciente del camino que están recorriendo.

Puedo decir que el equipo cree, que está tranquilo y consciente. Siempre habrá detractores, eso es normal, pero me quedo con la reacción después de venir de un partido complicado el martes. Nos empataron al final, sí, pero me quedo con cómo reaccionó mi equipo”, señaló Juárez.

El entrenador universitario recalcó que todo lo que se diga fuera de la institución no está bajo su control, por lo que prefiere concentrarse en el trabajo diario con sus jugadores y en el crecimiento futbolístico del equipo.

“A pesar de muchas circunstancias externas, seguimos invictos en la liga y tenemos un partido en casa para remontar el martes. Eso es lo que podemos controlar: lo que pasa dentro del vestidor. Hoy mis jugadores me demostraron que vamos por buen camino”, afirmó.

Finalmente, Efraín Juárez dejó claro que el enfoque inmediato está puesto en el duelo de vuelta ante San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Pumas buscará revertir el marcador adverso de 4-1 para mantenerse con vida en el torneo internacional.

“No fue un buen partido el martes y pagamos caro el marcador, pero en casa intentaremos hacer un gran partido para buscar la remontada. Esta institución ya lo ha hecho antes, me tocó vivirlo como jugador, y ahora hay que sacar esa garra y ese espíritu que hoy mostró el equipo”, sentenció.