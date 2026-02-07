América regresa a puestos de Liguilla tras vencer a Monterrey con gol de Zendejas

América se hizo de su segunda victoria del Clausura 2026, al superar 1-0 al Monterrey en la quinta jornada; la noche en el estadio Ciudad de los Deportes también quedó marcada por los debuts del brasileño azulcrema Raphael Veiga y del serbio Uros Durdevic con la Pandilla.

El recibimiento a los Rayados abrió también la puerta a Henry Martín para retomar la titularidad, la cual no veía después del juego contra el Querétaro, el 9 de agosto pasado, en este mismo escenario.

Pero no fue lo esperado para una afición que le guarda cariño y una enorme fe al histórico goleador americanista.

La Bomba sigue lejos de su mejor versión. Aunque físicamente luce recuperado, con explosivos arranques a velocidad y sin temor en los balones divididos, el delantero no pudo generar los espacios y probar en el paredón a Luis Cárdenas.

El meta de los regios, más exigido que Luis Ángel Malagón en el primer tiempo, fue clave al rechazar todo balón en su contra, sobre todo un potente remate frontal de Alejandro Zendejas que dramáticamente desvío por encima del travesaño.

Rodrigo Dourado tampoco estuvo fino. Pese a que no es su labor el gol, desperdició la más clara de la noche, un centro elevado que cazó con un remate de cabeza; sin embargo, el contención brasileño perdió toda percepción del espacio y picó de manera sosa al costado derecho del marco visitante.

El duelo de capitalinos y regios mejoró para la segunda parte. Las emociones guardadas se soltaron al minuto 64, con la anotación de Alejandro Zendejas.

Por su parte, el técnico de las Águilas, André Jardine, bajó las revoluciones y el enojo contra el árbitro Oscar Mejía acarreado desde el primer tiempo. Pero el tanto del volante mexico-estadounidense lo tranquilizó y con ello su primer y más esperado movimiento táctico del cotejo.

Echó mano del refuerzo bomba del Clausura 2026 de las Águilas, el brasileño Raphael Veiga. El media punta entró en lugar de Erick Sánchez (67') y bajo al unísono aplauso de un público esperanzado por ver a un fuera de serie. Y cerca estuvo de cantar un gol del ex del Palmeiras, por un disparo que pasó desviado.

La incertidumbre también se hizo presente en los últimos 15 minutos. Alejandro Zendejas provocó el ingreso de las asistencias médicas. Gestos de dolor que recalcaron el miedo de la nación azulcrema a las lesiones. El volante pudo retirarse por su propio pie, para ser sustituido por Alexis Gutiérrez

Enfrentamiento en su tonalidad amarillo, dominio de los espacios y de la posesión, mientras que el equipo dirigido por Domènec Torrent no se encontró. El peso de la identidad regiomontana no llegó a la Ciudad de México, al presentarse timorato.

Uros Durdevic fue otro de los debuts de la noche. El serbio, estelar con el Monterrey, no le causó peligro alguno a la cabaña de Malagón y a su impecable defensa central con Sebastián Cáceres e Israel Reyes, este último ya recuperado de su dolencia con la Selección Mexicana durante la gira de enero.

Sin mayor desgaste, conscientes de sus respectivos compromisos de media semana por la Concacaf Champions Cup, Águilas y Rayados firmaron el 1-0 y sensaciones de resolverlo en una fase posterior con mayor adrenalina.